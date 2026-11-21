La cumbre tripartita en Shenzhen consolida la alianza estratégica entre China y Rusia, exponiendo la debilidad geopolítica de Donald Trump y la exclusión de la Unión Europea en el nuevo orden multipolar.

La cumbre tripartita celebrada en Shenzhen se consolida como el escenario simbólico del nuevo orden global. Este evento pone de manifiesto la fortaleza de la alianza estratégica entre la República Popular China y la Federación Rusa. Este hecho deja al expresidente Donald Trump en una posición de soledad absoluta en la diplomacia internacional. La mesa de negociaciones a tres refleja un cambio de época resistido por Occidente. Este bloque occidental aparece actualmente fragmentado y sin capacidad de respuesta unificada. El evento demuestra la incapacidad de las democracias tradicionales para liderar la agenda global. La exclusión europea de estos debates de seguridad internacional es una paradoja geopolítica innegable.

La Crisis de Infraestructura y Seguridad en Estados Unidos

Donald Trump llegó a China con una clara incapacidad para imponer su visión del mundo. Su llegada estuvo marcada por una quíntuple exhibición de impotencia institucional y militar. Washington sufrió un fracaso militar en Irán y una derrota en las elecciones de medio término. Un apagón informático afectó áreas estratégicas del gobierno y las empresas clave. La caída del CEO de NVIDIA afectó la burbuja especulativa de la inteligencia artificial. Los socios del QUAD, reunidos en Manila, exigieron el fin inmediato de los arázeles estadounidenses.

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La arquitectura de seguridad en el Indo-Pacífico descansa en aliados reacios a ser peones. India, Australia y Japón rechazan ser parte de un frente de batalla contra Beijing. El debilitamiento de la infraestructura crítica estadounidense fue evidente en la semana previa. Hubo fallas en Microsoft y una suspensión nacional de vuelos de cuatro horas y media. Este fue el primer paro aéreo nacional desde el once de septiembre de dos mil uno. Las interrupciones afectaron a Apple, JPMorgan, Visa y MasterCard, revelando vulnerabilidades sistémicas.

Los apagones en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) desestabilizaron la percepción de control. Las autoridades atribuyeron los fallos a mantenimiento y parches de seguridad, negando conspiraciones. El senador Josh Hawley se refirió a estos hechos con ironía como una coincidencia histórica. Una potencia que cree ordenar el planeta no logra controlar sus propias redes eléctricas. La pintura de una nación en decadencia es elocuente para el observador internacional desprejuiciado.

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Los Cuatro Compromisos Fundamentales de la Cumbre

Shenzhen fue elegida estratégicamente para exhibir la capacidad científico-tecnológica de China. Washington intenta deteriorar esta capacidad mediante aranceles y limitaciones de exportación. La ciudad sede albergó la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este organismo multilateral, creado en mil novecientos ochenta y nueve, reúne a veintiún países. La declaración final de la cumbre trilateral fijó cuatro compromisos políticos concretos y urgentes.

El primer compromiso es la reforma profunda de las Naciones Unidas. El segundo busca aumentar la oferta global de hidrocarburos para estabilizar los mercados. El tercero defiende la inmunidad de los funcionarios estatales frente a la Corte Penal Internacional. El cuarto aborda los riesgos nucleares bajo la premisa de que una guerra nuclear no tiene vencedores. Estas negociaciones son urgentes tras la expiración del tratado New START en febrero de dos mil veintiséis.

Por primera vez en medio siglo, las dos mayores potencias atómicas carecen de límites pactados. Washington y Moscú poseen aproximadamente el ochenta y seis por ciento de las ojivas nucleares mundiales. Trump sugirió que China, con seiscientos veinte ogivas, debía reducir su arsenal nuclear. Esta cifra representa apenas el cinco por ciento del total global existente. Xi Jinping observó la sugerencia con impertérrita calma, ignorando la pretensión de superioridad.

El Impacto en el Sur Global y la Autonomía Multipolar

La cumbre interpela directamente al Sur Global al legitimar a dos grandes socios geopolíticos. China y Rusia enfrentan la lógica neocolonial mediante esta coordinación estratégica. Shenzhen actúa como una fuerza centrípeta que otorga autonomía relativa a la multipolaridad. Esta configuración permite mayor espacio de maniobra para los nexos de la nueva arquitectura mundial. Latinoamérica y el Caribe ven este panorama con menos claridad debido al refugio de Washington.

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La fantasía de aislar a la República Islámica de sus lazos con Moscú y Beijing es insostenible. China es el principal comprador del crudo iraní, garantizando su supervivencia económica. Rusia mantiene una relación militar ligada a la producción de drones para el conflicto regional. Washington presumió resolver el conflicto en Asia Occidental militarmente, pero requirió mediación de Putin y Xi. La independencia estratégica del Sur Global avanza inexorablemente hacia un nuevo equilibrio de poder.