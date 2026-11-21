La cumbre en Shenzhen simboliza el ocaso de la 'nación indispensable' de EE. UU., consolidando la alianza entre Xi Jinping y Vladimir Putin frente a Donald Trump.

La cumbre celebrada en la metrópolis china de Shenzhen ha marcado un punto de inflexión histórico en las relaciones internacionales, declarando implícitamente el fin de la era en la que Estados Unidos se consideraba la "nación indispensable". Este encuentro, descrito como el acontecimiento más relevante del año y probablemente de la última década, ha puesto de manifiesto una realidad geopolítica ineludible: el declive definitivo de la superpotencia solitaria y el surgimiento irreversible de un orden mundial multipolar.

Fin de la supremacía unilateral estadounidense

La premisa propagada por la academia y el periodismo convencional, que sostenía que Estados Unidos era el garante esencial del orden mundial basado en reglas, ha quedado desacreditada por los hechos. Esta idea, acuada por Madelein Albright en 1998 cuando era Secretaria de Estado del presidente Bill Clinton, preveía a Estados Unidos como la garantía de paz y estabilidad tras la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, la cumbre tripartita de este jueves ha servido para enterrar estas nociones, demostrando que el siglo veintiuno no será, como se predijo erróneamente, el "nuevo siglo americano".

Also read Cumbre trilateral en Shenzhen: Xi Jinping propone prohibición total de armas nucleares y fin a injerencias

La realidad ha desmentido rotundamente estas teorías, mostrando que el presupuesto militar estadounidense, a pesar de su magnitud, resulta insuficiente para garantizar victorias militares decisivas, como lo evidencian los retiradas de Afganistán tras dos décadas de ocupación y las complicaciones en Irán. Además, el dólar pierde gravitación internacional mientras el avance tecnológico de China, advertido por James Carter ya en 2019, relega progresivamente a Estados Unidos en la balanza de poder global.

Alianza estratégica entre Xi Jinping y Vladimir Putin

En esta nueva dinámica, Donald Trump se vio obligado a sentarse a la mesa de negociación no como un igual, sino como un jefe de estado que debía dialogar con dos contrapartes de igual o mayor peso diplomático: Xi Jinping y Vladimir Putin. Esta situación refleja la profundidad de la asociación estratégica integral forjada entre China y Rusia en 2011, la cual ha crecido y se fortalecido sostenidamente con el paso de los años.

Advertisement

Desde 2013 hasta la fecha, ambos líderes se han reunido al menos en cuarenta ocasiones, una cifra excepcional que revela la solidez del vínculo entre Pekín y Moscú. Aunque existen discrepancias marginales entre Rusia y China en ciertos temas, la cumbre en Shenzhen no presentó tres partes en igualdad de condiciones, sino que expresó claramente la convergencia de dos bloques frente a la retirada estadounidense de su rol hegemónico. Este escenario indica que el vacío dejado por la decadencia estadounidense no será llenado por un nuevo hegemon, sino que dará paso a un sistema post-hegemónico.

Consecuencias geopolíticas y oportunidades globales

El fin de la era hegemónica estadounidense deja un vacío irreparable que ningún país, ni siquiera Rusia, China o India, está en condiciones de ocupar por sí solo. Este proceso, ya visible en los años noventa con la celebración del "nuevo siglo americano", se acelera ahora con la emergencia de estructuras como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque aún falta tiempo para establecer un orden institucional que reemplace al sistema de la posguerra, dominado por el veto en la ONU y las instituciones de Bretton Woods, la transición es irreversible.

La aparición de un sistema internacional multipolar abre inéditas perspectivas de progreso para los países del Sur Global. Los gobiernos que sepan interpretar estos nuevos signos geopolíticos podrán cosechar beneficios significativos, mientras que aquellos que ignoren el cambio, como se argumenta respecto al actual gobierno argentino, enfrentarán consecuencias negativas. La oportunidad de integrarse a estructuras como los BRICS, perdida el 1 de enero de 2024 debido a errores estratégicos, ejemplifica el riesgo de incorporarse tardíamente al tren de la historia.