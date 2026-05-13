Cultivar tu propio árbol de pistacho en casa: consejos para una cosecha exitosa

Este artículo proporciona información sobre cómo plantar, regar, cuidar y recolectar tu propio árbol de pistacho, así como detalladas instrucciones para lograr una cosecha exitosa. Además, se discuten las variedades adecuadas y los beneficios nutricionales y económicos de este fruto.

El pistacho no solo es uno de los sabores de helado más elegidos por los argentinos, también es un fruto seco con alto valor nutricional y comercial.

Lo que muchos no saben es que se puede cultivar en casa, siempre que se respeten ciertas condiciones de clima, suelo y cuidados básicos. En esta nota te explicamos cómo plantar tu propio árbol de pistacho, cada cuánto hay que regarlo, cuándo da frutos y qué pasos seguir para lograr una cosecha exitosa. El árbol de pistacho se adapta bien a zonas con clima seco y cálido, como algunas regiones del centro y norte del país





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