El Tribunal de Lomas de Zamora condenó a César Ezequiel Florentín por el femicidio de Noelia Torres. La justicia determinó su responsabilidad pese a la falta de ADN directo, basándose en evidencia circunstancial y testimonial del crimen.

El Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora dictó sentencia condenatoria contra César Ezequiel Florentín por el delito de femicidio. La resolución judicial implica la culpabilidad por la muerte de Noelia Torres, una radióloga de 34 años que residía en la misma cuadra que su verdugo. Este fallo cierra una investigación marcada por la complejidad probatoria y el impacto social del crimen.

Cronología del crimen en Adolfo Alsina

La tragedia ocurrió en la madrugada del 8 de marzo de 2025, un día clave al caer en el Día Internacional de la Mujer. En ese momento, miles de mujeres se preparaban para movilizarse en protesta por la violencia de género. Noelia Torres tenía previsto salir para comprar un obsequio para el baby shower de una amiga. Su ausencia repentinas y la falta de respuesta a las llamadas telefónicas alertaron a su entorno.

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Las alarmas se activaron cuando se percibió que uno de los balcones de su vivienda presentaba una ventana abierta. Vecinas lograron ingresar con ayuda de los bomberos y encontraron el cuerpo de la radióloga. En el interior, César Ezequiel Florentín fue hallado en estado de shock, con heridas superficiales en el cuello y rasguños en pecho y muñecas. La escena confirmaba la gravedad de los hechos ocurridos en la calle Adolfo Alsina al 1000.

Evidencia física y disputa judicial

La investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 12, especializada en violencia de género, recopiló indicios físicos sustanciales. El fiscal José Luis Juárez lideró la acción tras la detención ordenada por Leonardo Kaszewski. En la bacha del baño de la vivienda se incautaron cuchillos y restos capilares, mientras que en el patio se recuperó una prenda íntima femenina. Estos elementos fueron cruciales para la reconstrucción de la noche de los hechos.

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No obstante, la defensa planteó una estrategia de absolución basada en la ausencia de huellas dactilares directas o ADN vinculatorio. El abogado defensor, Vázquez, argumentó que no se hallaron rastros genéticos de Noelia Torres en la ropa de Florentín ni en las armas. Tampoco se detectó material genético del acusado bajo las uñas de la víctima. El defensores cuestionó además la exhaustividad de la revisión forense de otros espacios.

Modus operandi y agresión sexual

A pesar de las dudas técnicas señaladas por la defensa, la corte encontró a Florentín culpable. El tribunal determinó que el agresor propinó más de 15 puñaladas a Noelia Torres, dirigiendo la mayoría de los golpes a su rostro. La agresión fue precedida por un intento de abuso sexual, lo que agrava la naturaleza del crimen. Las cámaras de seguridad no registraron el ingreso de terceros, reforzando la teoría de que el autor era alguien de confianza o conocido.

La resolución judicial desestimó la absolución solicitada por la parte defensora. Los jueces consideraron que la combinación de elementos circunstanciales, la localización de las pruebas y el comportamiento del acusado tras el hecho eran suficientes para condenar. Este fallo representa un cierre simbólico importante ante la violencia ejercida contra las mujeres, ocurriendo en un contexto de movilización nacional.