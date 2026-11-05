Cuesta Blanca: Guía completa para visitar la Playita de los Hippies en el Valle de Punilla

Descubre cómo llegar a Cuesta Blanca, a 46 km de Córdoba, y explora la icónica Playita de los Hippies junto al río San Antonio. Información práctica sobre senderismo, normativas ambientales y otros balnearios naturales.

Situada a solo 46 kilómetros de la capital provincial de Córdoba, Cuesta Blanca se erige como un destino serrano fundamental en el Valle de Punilla. Esta localidad combina playas naturales con aguas transparentes y rincones rodeados de una vegetación exuberante. El río San Antonio atraviesa el paisaje local, ofreciendo múltiples espacios ideales para disfrutar de un día completo al aire libre.

Acceso a la Playita de los Hippies

La Playita de los Hippies representa uno de los atractivos principales de Cuesta Blanca, ubicado en un entorno serrano apartado que requiere una caminata para su acceso. Situada a orillas del río San Antonio, esta playa escondida destaca por sus costas de arena fina y aguas claras. Para llegar, se debe ingresar por el balneario El Diquecito y continuar por un sendero que asciende por la ladera de un cerro.

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La caminata demanda aproximadamente 20 minutos. Durante el recorrido, los visitantes aprecian una vista panorámica del río antes de comenzar el descenso final. También existe la posibilidad de llegar en bote, una alternativa para quienes prefieren evitar el sendero. Una vez en la costa, el lugar permite disfrutar del río y descansar entre la vegetación.

Normativas de la Reserva Hídrica Los Gigantes

El entorno natural de esta zona forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes, un área protegida destinada a conservar el bosque nativo y la biodiversidad. La comuna ha establecido que la Playita de los Hippies es un área natural protegida intangible. Por ello, no está permitido acampar, encender fuego, poner música ni dejar residuos en el lugar.

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La playa está destinada estrictamente a las visitas durante el día. Estas normas buscan preservar la integridad ecológica del ecosistema que alberga distintas especies de aves, peces y animales silvestres. El respeto a estas regulaciones es clave para mantener la pureza del agua y la tranquilidad del entorno serrano.

Otros puntos de interés en Cuesta Blanca

Además de la icónica playa, Cuesta Blanca cuenta con 16 bajadas señalizadas al río San Antonio. Un sector destacado es El Diquecito, donde el agua pasa entre una construcción de piedra y forma pequeñas cascadas. Este balneario es elegido frecuentemente por quienes buscan refrescarse y pasar la tarde junto al río.

La propuesta turística también incluye el arroyo San Pablo, las Tres Cascadas y la Laguna Negra. Para quienes prefieren caminar, hay senderos de montaña y recorridos entre especies autóctonas como molles, espinillos, pasionarias y tabaquillos. El paisaje serrano ofrece alternativas para hacer trekking, observar la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Logística y recomendaciones para visitantes

Cuesta Blanca se ubica a 46 kilómetros de Córdoba y a unos 14 kilómetros de Villa Carlos Paz. Para llegar en auto desde la capital, se debe tomar la avenida Fuerza Aérea, continuar por la autopista de la Ruta Nacional 20 y seguir por la Ruta Provincial 14 hasta la localidad. Para quienes deseen quedarse más de un día, existen cabañas, posadas y un camping comunal.

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El camping comunal cuenta con sanitarios, asadores y otros servicios básicos. La comuna recomienda utilizar los espacios habilitados y respetar las normas ambientales. El cumplimiento de estas indicaciones garantiza la conservación del paisaje natural y la calidad de la experiencia para todos los turistas que visitan esta joya del Valle de Punilla.