Cuentapropismo en Argentina: Ingresos vs Inestabilidad en el Trabajo Independiente

El crecimiento del trabajo independiente revela una búsqueda de flexibilidad e ingresos, pero enfrenta desafíos de inestabilidad y falta de protección social en la economía argentina.

El fenómeno del cuentapropismo ha ganado terreno significativo en la estructura laboral argentina, impulsado por la búsqueda de autonomía financiera y la flexibilidad horaria, aunque convive con una persistente inestabilidad y la ausencia de beneficios sociales tradicionales. Durante el debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el 14 de octubre, se discutió esta transformación del mercado de trabajo donde numerosos profesionales y trabajadores prefieren la independencia frente a la rigidez de la relación de dependencia.

Motivaciones Financieras y Flexibilidad Laboral

Funcionarios argumentaron que no existe una obligación absoluta de someterse a la dirección de un empleador, destacando que hay ciudadanos que valoran la libertad de gestionar su propio tiempo. Esta perspectiva se refleja en los testimonios de profesionales que han abandonado el empleo formal para asumir riesgos, como Antonella María Zantedeschi, quien trabaja en marketing y anteriormente fue empleada en Mercado Libre. Ella reporta facturaciones superiores a los $3.000.000 mensuales, aunque reconoce que la incertidumbre sobre los gastos e impuestos es su principal desafío. Otro caso es el de Jimena Aldasoro, quien también ejerce en marketing con facturaciones entre $1.000.000 y $1.500.000, pero solo conserva aproximadamente $400.000 después de deducciones.

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Presión Económica y Falta de Empleo Formal

La transición hacia el trabajo independiente no siempre responde únicamente a una vocación de libertad, sino que a menudo es una respuesta a la falta de ofertas laborales formales. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ha registrado un aumento del 0,7% interanual en trabajadores independientes registrados, lo que equivale a 18.900 personas adicionales. Esta tendencia indica que cuando caen los puestos asalariados, que pasaron del 72,4% al 70,5% del total de ocupados entre el segundo trimestre de 2025 y el año siguiente, la fuerza laboral se ve forzada a aceptar el monotributo como única alternativa de supervivencia económica.

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Testimonios de Inestabilidad y Sacrificios Personales

Los profesionales independientes enfrentan una realidad dual donde los ingresos potenciales se contraponen con la vulnerabilidad social. Antonella María Zantedeschi, profesional de la salud y madre de cuatro hijos, afirma que los ingresos mensuales de $6 millones le permiten mantener su estilo de vida, pero rechaza rotundamente volver a la dependencia horaria por priorizar su presencia familiar. Por otro lado, Bianca, una abogada de 29 años que trabaja como contratista para el exterior, valora el cobro en moneda extranjera y el trabajo remoto, pero lamenta la falta de protecciones del sistema laboral argentino. Ella señalaría que aceptaría volver a la dependencia si las condiciones económicas fueran igual de competitivas que las que obtiene actualmente trabajando para el exterior.

Datos Estadísticos y Realidad del Sector

Un informe de Fundación Encuentro reveló a mitad de año que la precarización afecta incluso a sectores como la repartición de pedidos por aplicación, donde se requieren aproximadamente 15 entregas diarias, sumando 450 al mes, para alcanzar un nivel de ingreso básico. La proporción de monotributistas y autónomos representaba el 23,7% de los ocupados en el segundo trimestre de 2025, cifra que aumentó al 25,5% un año después. Esta evolución estadística confirma que, aunque algunos buscan la variedad de proyectos y la capacidad de asignar menos horas a cada trabajo para maximizar remuneraciones, la inestabilidad y la necesidad de venderse constantemente siguen siendo obstáculos diarios para la gran mayoría.