Cuenta DNI: descuentos y reintegros para noviembre en comercios y carnicerías

Cuenta DNI renovó sus promociones de noviembre con descuentos en carnicerías, ferias, farmacias, supermercados y Mostaza, con topes semanales y mensuales.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, renovó para noviembre su calendario de promociones con descuentos en distintos rubros y beneficios distribuidos a lo largo de toda la semana. Entre las opciones disponibles se encuentran las rebajas en comercios de cercanía, que pueden incluir carnicerías adheridas, además de supermercados, ferias, mercados y locales gastronómicos.

Descuentos en carnicerías y comercios de cercanía

Uno de los beneficios que puede aprovecharse para las compras cotidianas es el de comercios de cercanía, que incluye locales adheridos de distintos rubros, como carnicerías. La promoción ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

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Para alcanzar ese límite de reintegro, se deben realizar consumos por $30.000 durante la semana. Conocer esta condición ayuda a planificar las compras habituales y a aprovechar el beneficio de forma completa.

Calendario completo de beneficios en la provincia de Buenos Aires

Además de las promociones en comercios de cercanía, Cuenta DNI mantiene beneficios en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Las ferias y mercados bonaerenses tienen 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales, que se alcanza con compras de $15.000.

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La gastronomía ofrece 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $32.000. Los pet shops y veterinarias tienen 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona, alcanzado con compras de aproximadamente $26.667.

Las universidades cuentan con 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana, que se logra con consumos de $15.000. YPF Full ofrece 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana, alcanzado con compras de $32.000.

Las marcas destacadas tienen 30% de ahorro con un tope de $15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Lucciano's, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. Los supermercados ofrecen hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires, y los días y condiciones dependen de cada cadena.

Las librerías de texto tienen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías ofrecen 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

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Promociones especiales en Mostaza durante noviembre

Durante noviembre también continúa el beneficio en la cadena de comida rápida Mostaza. Los jueves y viernes se puede acceder a dos promociones, según el medio de pago elegido.

Pagando con dinero en cuenta, el descuento es de 25%, con un tope de reintegro de $8.000 semanales. Pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC, el descuento es de 30%, con un tope de $15.000 semanales.

Cuotas sin interés con tarjetas vinculadas a Cuenta DNI

Además de los descuentos y reintegros, Banco Provincia ofrece hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. El beneficio está disponible en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos.

La modalidad alcanza a las compras realizadas mediante código QR desde la aplicación, y también a las compras efectuadas con tarjetas de crédito físicas emitidas por la entidad.