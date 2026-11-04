Cuenta DNI Banco Provincia: Guía completa de descuentos y reintegros para noviembre

Descubre cómo aprovechar los beneficios de Cuenta DNI del Banco Provincia en noviembre. Reintegros del 20% al 40% en carnicerías, supermercados y más.

El Banco Provincia ha anunciado oficialmente la lista completa de promociones activas para el mes de noviembre a través de su billetera virtual Cuenta DNI. Esta actualización permite a los clientes acceder a múltiples oportunidades de ahorro en categorías esenciales como carnicerías, supermercados y gastronomía.

Beneficios en comercios de cercanía

La categoría de comercios de cercanía ofrece un reintegro del 20% sobre las compras realizadas de lunes a viernes. Este beneficio está diseñado para apoyar las compras diarias en locales adheridos que incluyen carnicerías, supermercados y ferias. El tope semanal para este reintegro es de $6.000 pesos argentinos.

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Para maximizar este beneficio específico, el usuario debe realizar una compra mínima de $30.000. Es fundamental verificar que el comercio esté adherido a la promoción consultando la lista oficial disponible en el sitio web del banco antes de efectuar el pago.

Oportunidades en mercados y universidades

Los mercados bonaerenses y las ferias ofrecen un descuento del 40% válido todos los días de la semana. El límite máximo de reintegro por semana es de $6.000, monto que se alcanza con compras de $15.000. Esta tasa alta representa uno de los mayores ahorros disponibles para familias durante el mes.

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Las instituciones universitarias también participan con un 40% de descuento aplicable todos los días. Al igual que en los mercados, el tope semanal es de $6.000 y se requiere un consumo de $15.000 para obtener el beneficio completo. Esto facilita el acceso a recursos educativos y alimentarios para estudiantes.

Gastronomía y servicios específicos

La gastronomía presenta un descuento del 25% exclusivo para los fines de semana, específicamente sábados y domingos. El tope semanal para esta categoría es de $8.000, alcanzado mediante consumos de $32.000. Los usuarios deben pagar con la aplicación para activar el reintegro.

Las pet shops y veterinarias ofrecen un 30% de ahorro únicamente los sábados. El tope semanal es de $8.000 por persona, lo que equivale a compras aproximadas de $26.667. YPF Full mantiene un 25% de descuento los fines de semana con un tope de $8.000 semanal, alcanzado con compras de $32.000.

Marcas destacadas y retail

Las marcas Havanna, Atalaya, Lucciano's, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park otorgan un 30% de ahorro mensual. El tope para este grupo es de $15.000 por mes. Los supermercados de la provincia de Buenos Aires ofrecen hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas, aunque los días varían según la cadena.

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Las librerías de texto brindan un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro. Las farmacias y perfumerías ofrecen el mismo porcentaje los miércoles y jueves sin límite. Mostaza ofrece 25% los jueves y viernes con dinero en cuenta ($8.000 tope) o 30% con tarjetas NFC ($15.000 tope).