La cuenta CC Overview pidió disculpas por filmar el primer entrenamiento de Mauricio Pochettino en Carrington. Reconoce la falta de ética aunque el vuelo fue legal.

Una cuenta de YouTube especializada en transmisiones aéreas emitió un pedido de disculpas formal tras publicar vídeos no autorizados del primer entrenamiento de Mauricio Pochettino como entrenador de Manchester United. El video, que mostraba imágenes capturadas mediante un dron, fue rápidamente eliminado de la plataforma después de generar controversia entre los aficionados y la directiva del club.

Detalles del incidente en las instalaciones

Según informó el medio especializado The Athletic, el contenido subido por el canal CC Overview tenía una duración de 12 minutos y registraba la práctica realizada el jueves en las instalaciones de Carrington, el complejo de entrenamiento oficial del equipo inglés. En esas grabaciones se observa a Mauricio Pochettino dirigiendo su primera sesión con el plantel completo, mientras imparte indicaciones técnicas junto a su cuerpo técnico.

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Reconocimiento de falta de ética en la grabación

El viernes, la misma cuenta difundió un comunicado oficial donde admitió que su actuación fue poco ética, a pesar de asegurar que el vuelo del dron cumplía con las normativas legales vigentes. Reconocieron que un error de juicio total los llevó a filmar la sesión, explicando que asumieron erróneamente que al estar cerca del inicio no se estarían desarrollando tácticas importantes.

El responsable declaró que su único objetivo era retratar a Mauricio Pochettino con la equipación de entrenamiento del Manchester United para ofrecer a los aficionados una primera visión del nuevo técnico. Aclararon que no existía ningún vínculo con el Liverpool ni con ningún otro club de fútbol respecto a la decisión de grabar en las instalaciones del United.

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Marco legal y advertencias de la autoridad aviación

Es importante destacar que grabar con drones es legal siempre que el vuelo cumpla estrictamente con las normas de seguridad establecidas por la Autoridad de Aviación Civil (CAA). Sin embargo, las guías de dicha autoridad advierten que utilizar estos dispositivos en lugares donde las personas pueden esperar privacidad constituye una infracción probable a las leyes de privacidad y protección de datos.

Las normativas exigen que los operadores informen a las personas antes de empezar a grabar o tomar fotografías en áreas sensibles. El contexto de seguridad ha sido reforzado globalmente, ya que durante el Mundial el FBI incautó más de 700 drones ilegales y detectó casi 1.600 en total alrededor de los 11 estadios donde se jugó el torneo.

Impacto en la temporada y próximo debut

Mauricio Pochettino debutará como entrenador del Manchester United el domingo desde las 13.30 horas ante el Liverpool en el estadio Anfield. La directiva del club y el propio técnico han expresado su descontento, esperando sinceramente que dichas acciones no afecten al resultado de ningún partido ni generen distracciones innecesarias antes del encuentro más importante de la temporada.