Cuatro muertos en un impactante choque frontal en la Ruta Provincial 94

Un choque frontal entre una camioneta y un automóvil en la Ruta Provincial 94 dejó cuatro muertos, incluyendo a un bombero retirado y un piloto de automovilismo.

Un impactante choque frontal entre una camioneta y un automóvil en la Ruta Provincial 94 , en la localidad de Teodelina , en el sur de la provincia de Santa Fe , dejó un saldo de cuatro muertos.

Uno de los fallecidos era Hugo Sangiácomo, un bombero retirado y exmiembro del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás. Sangiácomo conducía el Chevrolet Prisma que chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux, cuyos tres ocupantes fallecieron. La investigación sobre el incidente vial está en curso, y los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del impacto.

El Cuerpo de Bomberos de Villa Cañás, al que perteneció Sangiácomo, le dedicó un mensaje de despedida en las redes sociales, recordando su compromiso, vocación y calidad humana. Además, la cena para celebrar el Día del Bombero Voluntario, que se conmemora cada 2 de junio, fue suspendida. Otra de las víctimas fatales, el piloto de automovilismo Patricio Galván, fue recordado por el equipo de Turismo Promocional, en cuya categoría competía.

Tras expresar sus condolencias a la familia, la entidad agregó que Patricio fue parte de su categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. El letal incidente vial se produjo el pasado viernes, en horas de la mañana, cuando en la zona se registraban lloviznas de variada intensidad que complicaban la visibilidad y el estado de la calzada en ese sector del corredor vial santafesino





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