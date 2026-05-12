Cuatro ladrones a bordo de motos arrebatan una mochila llena de dólares a un hombre en Villa Santa Rita

Un violento robo a mano armada tuvo lugar en la calle Helguera 1400, donde cuatro sujetos en dos motocicletas atacaron a un peatón, arrebatándole una mochila con una importante suma de efectivo proveniente de una casa de cambio, según videos de seguridad.

En pleno mediodía de este lunes, un hombre que transitaba por la calle Helguera número 1400, en el barrio de Villa Santa Rita , fue víctima de un violento asalto a manos de cuatro individuos que actuaban sobre dos motocicletas.

Los agresores, tras identificar al peatón mientras éste desembarcaba de su propia moto frente a la entrada de un edificio, lo arrastraron sin piedad por la vereda con la intención de apoderarse de una mochila que llevaba colgada al hombro. La mochila contenía una cantidad de dólares que, según fuentes cercanas a la investigación, provenía de una casa de cambio donde el hombre había realizado una operación financiera reciente.

La escena fue capturada íntegramente por una cámara de seguridad ubicada en la zona, y muestra cómo, a escasa distancia del punto de estacionamiento, los delincuentes descendieron de sus motos y se lanzaron directamente sobre el equipaje del hombre, sin intentar robarle la motocicleta, el celular ni ningún otro objeto personal. El asaltante intentó resistirse, forcejeando durante varios segundos antes de que los agresores lo arrastraran fuera de la vía pública, logrando así sustraer la mochila con el dinero mientras la cámara registra cada movimiento con claridad





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