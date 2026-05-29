Cuatro candidatos cuentan su historia con San Lorenzo y sus motivos para buscar la presidencia

A menos de una semana de las elecciones en San Lorenzo, los cuatro postulantes a presidente - Marcelo Culotta, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis - explican su vínculo con el club y por qué aspiran a dirigirlo, en un proceso que definirá la Comisión Directiva hasta 2027.

En vísperas de las elecciones de este sábado 30 de mayo, TyCSports.com se contactó con los cuatro candidatos que buscan convertirse en nuevo presidente del Ciclón .

Marcelo Culotta, Manuel Agote, Nicolás Papasso y César Francis son los postulantes que competirán para definir al presidente del club y la conformación de la Comisión Directiva hasta diciembre de 2027. A continuación, se presentan las declaraciones de cada candidato en respuesta a la pregunta sobre su historia con San Lorenzo y sus motivos para aspirar a la presidencia. Marcelo Culotta, candidato, relata una conexión de casi 60 años con la institución, desde su nacimiento, y 50 años como socio.

Creció en Boedo, influenciado por su abuelo y su padre, y vivió hitos como el Estadio Gasómetro y la inauguración del Pedro Bidegain en 1993. Se define como socio vitalicio y refundador por su aporte a la recuperación de Av. La Plata. Culotta expresa su deseo de cambiar el paradigma de gestión de los últimos 20 años, que considera desprestigiado, y busca estabilizar al club para que crezca, destacando que San Lorenzo es lo más importante en su vida.

Manuel Agote, de 43 años, abogado especializado en derecho comercial y cuarta generación de sanlorencistas, ahora padre de otra generación. Involucrado desde los 18 años en la vida política e institucional, participó en foros como Deboedovengo para luchar contra la privatización y por la vuelta a Boedo. En 2016 lograron incluir el plebiscito en el estatuto para evitar una SAD.

Agote afirma que San Lorenzo necesita una revolución de fondo y formas, sin los de antes ni los de ahora, y que su lista tiene las herramientas para sanear económicamente al club. Nicolás Papasso señala que su historia viene de tres generaciones atrás, pasando veranos en la Ciudad Deportiva. Su motivación es el amor al club y la tristeza de verlo en la situación actual, además de considerar que tiene las herramientas para transformar la realidad.

César Francis cuenta que se hizo hincha un 19 de marzo de 1972, a través de su tío que veía fútbol los viernes por Canal 7, ya que su padre, libanés, no era fanático del deporte. Su respuesta, aunque breve, refleja un origen emotivo y familiar en su pasión por San Lorenzo. Estas elecciones definen un futuro crucial para la institución, con desafíos económicos, institucionales y la necesidad de recuperar el prestigio histórico.

Los candidatos presentan perfiles diversos, pero todos coinciden en un profundo vínculo con el club y la urgencia de una gestión renovada





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