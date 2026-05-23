Cuadro zanjero y Hindú, los protagonistas en un vibrante partido en Plaza Jewell

El conjunto zanjero perdió en Plaza Jewell, mientras que Hindú ganó con bonus ofensivo en Don Torcuato. Academia y Newman empataron en la cancha local.

El cuadro zanjero continuó su mala racha al caer nuevamente en su último compromiso de la 9ª jornada del Top 14 , perdiendo por 11 puntos en su amado y histórico escenario de Plaza Jewell , frente a San Isidro Club .

Tampoco le fue bien a Hindú Rugby, que venció pero sin bonus ofensivo en su partido de la jornada, dejándose en un solo líder en la tabla. Además, tuvo lugar en Buenos Aires el duelo entre Academia y Newman, con el primer alistado como local y sin su cancha por la disponibilidad de la de Buenos Aires Cricket & Rugby. Una noche de fútbol en la que resalta el duelo entre Casí y Hind





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