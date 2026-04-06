Cuánto Deben: La plataforma que expone las deudas de funcionarios y promueve la transparencia

Análisis de la plataforma 'Cuánto Deben' que facilita el acceso a la información sobre las deudas de funcionarios públicos, utilizando datos oficiales y transformándolos en visualizaciones claras y accesibles para promover la transparencia y el debate público.

Así funciona la plataforma que expuso los préstamos del Banco Nación a funcionarios. La iniciativa ' Cuánto Deben ' demuestra cómo la combinación de diseño y análisis de datos puede convertir información técnica en conocimiento accesible y con impacto público. Esta herramienta permite visualizar y comparar la evolución mensual de la deuda reportada en la Central de Deudores para figuras públicas nacionales, incluyendo funcionarios y legisladores.

Desarrollada por el diseñador Andrés Snitcofsky, la plataforma utiliza datos oficiales del Banco Central y declaraciones juradas patrimoniales, integrando incluso vínculos familiares cuando aparecen en los registros. A través de interfaces interactivas, traduce información compleja en gráficos fáciles de entender, facilitando la lectura pública de los datos y promoviendo un debate más amplio sobre la transparencia, la circulación de la información y el papel de quienes la hacen visible. Andrés Snitcofsky, diseñador gráfico argentino especializado en análisis y visualización de datos, se enfoca en transformar información compleja en piezas claras, comprensibles y con impacto social. Con experiencia en medios y organizaciones como Infobae, Economía Feminista y la Fundación Bunge y Born, ha desarrollado proyectos como cargografias.org, una plataforma de código abierto que reconstruye las trayectorias de funcionarios públicos. Actualmente, impulsa 'Cuánto Deben', un sitio que utiliza datos de la Central de Deudores del Banco Central para analizar la evolución de las deudas de personas políticamente expuestas, en un contexto de creciente debate sobre la transparencia.\El creador de la plataforma, reflexiona sobre el impacto de su trabajo. Al ser consultado sobre si anticipó la repercusión que generaría el tema de los créditos del Banco Nación, respondió que no, y enfatizó que el periodismo profesional y crítico es fundamental para la democracia, lo cual suele incomodar a quienes se consideran dueños de la verdad. El objetivo inicial no era enfocarse en los créditos, sino investigar los datos disponibles públicamente en la Central de Deudores. El análisis se centra en identificar patrones y cambios en las deudas en relación con eventos políticos como elecciones y votaciones. La visibilidad de los créditos surgió a medida que los usuarios exploraban la plataforma, encontrando y compartiendo información sobre deudas de diversos funcionarios. Snitcofsky subraya que la plataforma presenta los datos tal como son, sin generar estadísticas propias, y que el enfoque principal es ofrecer una visualización más accesible y amigable de la información existente.\En cuanto a la polémica generada por la publicación de una lista inicial, se aclara que la confusión surgió al no discriminar entre bancos ni identificar a las personas de forma precisa, lo que llevó a que algunos periodistas interpretaran incorrectamente los datos. Sin embargo, se enfatiza que la plataforma no crea datos falsos, sino que los presenta de manera clara y comprensible. Se aclara que aunque la plataforma dejara de existir, los datos originales seguirían estando disponibles en el Banco Central, demostrando que la herramienta busca simplificar el acceso a la información pública, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en el análisis de datos financieros y políticos





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