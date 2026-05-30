Ctral. Ballester vs. Deportivo Español: Un Encuentro Importante en la Primera C de Argentina

El partido entre Ctral. Ballester y Deportivo Español se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el estadio Estadio Franco Muggeri. El encuentro será televisado en LPF Play y TyC Sports seguirá las incidencias en vivo. El árbitro designado para el partido será Alejandro Porticella.

El partido entre Ctral. Ballester y Deportivo Español se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el estadio Estadio Franco Muggeri , a las 12:30hs.

El encuentro será televisado en LPF Play y TyC Sports seguirá las incidencias en vivo. El árbitro designado para el partido será Alejandro Porticella. Este partido corresponde a la fecha 14 de la Primera C de Argentina. Es importante mencionar que el estadio Estadio Franco Muggeri será el escenario donde Ctral.

Ballester jugará de local. La expectativa es alta para este encuentro, especialmente considerando que se trata de una fecha importante en la competencia. Ctral. Ballester y Deportivo Español se enfrentarán en un partido que podría tener un impacto significativo en la tabla de posiciones de la Primera C de Argentina.

La estrategia y el desempeño de ambos equipos serán fundamentales para determinar el resultado final. El partido entre Ctral. Ballester y Deportivo Español es un evento a seguir de cerca para los aficionados del fútbol argentino. Se espera que el juego sea intenso y emocionante, con ambos equipos buscando la victoria.

La presencia de Alejandro Porticella como árbitro agregará un elemento adicional de interés al encuentro. En resumen, el partido entre Ctral. Ballester y Deportivo Español es un evento importante en la Primera C de Argentina y los aficionados pueden esperar un encuentro emocionante y competitivo





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