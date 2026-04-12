Crystal Palace vs. Newcastle United: Duelo de la Premier League en el Selhurst Park

El domingo 12 de abril, Crystal Palace y Newcastle United se enfrentarán en un emocionante partido de la Premier League de Inglaterra. El encuentro, correspondiente a la fecha 32, se jugará en el estadio Selhurst Park y será transmitido en vivo por Disney+ Premium a partir de las 10:00hs. Seguí todas las incidencias minuto a minuto por TyC Sports. El árbitro del partido será Andrew Madley.

Crystal Palace y Newcastle United se preparan para un emocionante enfrentamiento en la Premier League de Inglaterra, programado para el domingo 12 de abril. El encuentro, correspondiente a la fecha 32 del campeonato, promete ser un duelo vibrante entre dos equipos con aspiraciones distintas en la competición. Los aficionados al fútbol podrán disfrutar del partido a partir de las 10:00hs., hora local, y tendrán la oportunidad de seguirlo en vivo y en directo a través de Disney+ Premium .

El estadio Selhurst Park, en Londres, será el escenario de este apasionante encuentro, donde los locales, Crystal Palace, buscarán hacerse fuertes ante su público. La expectativa es alta, y los seguidores de ambos equipos aguardan ansiosamente el pitido inicial, esperando un partido lleno de emociones y jugadas destacadas. La cobertura en vivo ofrecerá a los espectadores una experiencia completa, permitiéndoles seguir cada detalle del partido, desde el calentamiento de los jugadores hasta el silbato final. No se pierda ninguna novedad del encuentro entre Crystal Palace y Newcastle United, ya que TyC Sports proporcionará una cobertura minuto a minuto de todas las acciones del juego. Además de la transmisión televisiva, se podrán encontrar análisis previos al partido, estadísticas actualizadas y comentarios de expertos para enriquecer la experiencia futbolística. El ambiente en el estadio seguramente será electrizante, y la pasión de los aficionados se hará sentir en cada jugada. El árbitro encargado de impartir justicia en este duelo será Andrew Madley, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden y asegurar un juego limpio y justo para ambos equipos. La Premier League, conocida por su competitividad y espectáculo, promete una vez más un encuentro inolvidable, con dos equipos dispuestos a darlo todo en la cancha. Los aficionados al fútbol inglés tienen una cita ineludible este domingo, para disfrutar de un partido que promete grandes emociones y momentos memorables. La pasión por el fútbol se fusionará con la emoción de la competencia, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel. Prepárense para vivir un domingo lleno de fútbol de alta calidad, con dos equipos que buscarán la victoria y la gloria en la Premier League. El encuentro marcará un capítulo más en la historia de esta prestigiosa liga, y los aficionados de todo el mundo estarán pendientes de lo que ocurra en el estadio Selhurst Park. Este partido es una excelente oportunidad para disfrutar del mejor fútbol inglés y presenciar el talento de jugadores de renombre





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premier League Crystal Palace Newcastle United Fútbol Disney+ Premium Andrew Madley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La CGT anunció una movilización contra el Gobierno para el 30 de abrilSerá a Plaza de Mayo pero sin paro de actividades. Los que sí irán a paro, pero en fecha anterior, son los trabajadores estatales agrupados en ATE.

Read more »

ANSES: Descuentos Clave para Beneficiarios en AbrilANSES y el Ministerio de Capital Humano ofrecen descuentos automáticos de hasta el 20% en compras esenciales como supermercados, farmacias y artículos de limpieza para jubilados, pensionados, titulares de AUH, y otros beneficiarios. Los descuentos, que se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada a ANSES, están vigentes los lunes y en comercios adheridos, con reintegros acreditados en 72 horas.

Read more »

La nueva vida de la viuda de Hugh Hefner, que se casó con un hombre “completamente opuesto” al fundador de PlayboyCon una boda íntima, en Hawai, CrystaL Harris se casó con un biólogo marino

Read more »

New England Revolution vs. DC United en vivo: cómo verlo, horario y TVNew England Revolution y DC United se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 11 de abril. El partido se jugará a las 20:30hs. Seguilo en vivo.

Read more »

Chicago Fire vs. Atlanta United en vivo: cómo verlo, horario y TVChicago Fire y Atlanta United se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 11 de abril. El partido se jugará a las 21:30hs. Seguilo en vivo.

Read more »

San Diego FC vs. Minnesota United en vivo: cómo verlo, horario y TVSan Diego FC y Minnesota United se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 11 de abril. El partido se jugará a las 23:30hs. Seguilo en vivo.

Read more »