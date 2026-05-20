Cruzeiro vs Boca Juniors: Kaiki le toca la pelota a la rodilla de Fagner y luego roza su mano en el marcador

Fagner, lateral derecho de Cruzeiro, anotó su primer gol con la selección en la Copa Libertadores tras que Kaiki, lateral izquierdo de Boca, le cruzó en su intento por entorpecerlo y luego le tocó la pelota en su rodilla derecha. El árbitro Jesús Valenzuela validó el gol de Fagner después de que el VAR Ángel Arteaga determinara que no hubo voluntad de jugar deliberadamente con la mano y que fue una jugada casual.

Fagner , lateral derecho de Cruzeiro , marcó su primer gol con la selección en la Copa Libertadores tras que Kaiki , lateral izquierdo de Boca, le cruzó en su intento por entorpecerlo y luego le tocó la pelota en su rodilla derecha.

Malcom Braida, otro lateral izquierdo de Boca, encaró a Kaiki por la izquierda, y cuando el lateral del Xeneize trató de entorpecer a su rival, hizo que Malcom lo cruzara y la pelota le hizo un movimiento que hizo que rozara su mano y su rodilla. Con el control, Kaiki lanzó un centro que derivó en el 1-1.

El árbitro Jesús Valenzuela validó el gol de Fagner, quien tenía 36 años y un historial de selecciones, después de que el VAR Ángel Arteaga determinara que no hubo voluntad de jugar deliberadamente con la mano y que fue una jugada casual. El Xeneize, después de la roja a Gerson, buscaba el triunfo





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