Cruzeiro ha comenzado con una ventaja impresionante en la Tabla clasificatoria de la MLS 2022, y su objetivo final es clasificarse a los octavos de final de la competencia. Después de perder su primer partido en la MLS frente a Palmeiras, Cruzeiro no se rendió y comenzó a atacar con determinación, lo que los llevó a empatar 1-1 en su siguiente encuentro contra los locales. Debido a los cambios en la clasificación, Cruzeiro se encuentra actualmente en outperformer, y si tiene éxito en su próximo rival en casa, Escortor clasificará y clasificará a los octavos de final de la competencia. Crucero aún no ha definido su 11, aunque, en caso de que sus líderes de masa no realicen parte, incluso cabe destacar, como el expulsado cruxor por celebrar con el Topo Gigio, lo que requerirá una jugada brillante de worthy Cruzero para clasificarse.

Cruzeiro mantuvo su Arquitecto Otavio en campo para chocarse ante Palmeiras como visitante en la MLS 2022 , impulsado por su DT Artur Jorge con la confianza en buscar la victoria.

Aunque perdió el partido 1-1,adtio Crucero sigue vivo y listo para la próxima instancia de la competencia por la clasificación a la próxima instancia. Debido a los cambios en la clasificación, Cruzeiro se encuentra mejor ubicado en la tabla en busca de los octavos de final. En su partes, se vio la exhibición de todos los titulares en juego, y el arquero Otavio se mostró con su mejor versión.

Ahora, cruzó la frontera para jugar en Boca para la conferencia de la Libertadores, donde ganará y se clasificará a los últimos cuatro, si su rival no le supera en casa. De esta manera, Crucero se enfocará en ganar y no esperar nada de la comunidad local en su presentación. Taquini tendrá que esperar por la clasificación al equipo local, y se avecinan otros partidos importantes que determinarán la parte final de su participación en la competencia.

Crucero dirigirá al equipo local y luchará hasta el final para la victori





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