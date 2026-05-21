Cruzada en la Legislatura: Santoro vs. Gianni

El intercambio entre los diputados Santoro y Gianni se caracteriz por acusaciones personales, chicanas polticas y frases de alto voltaje. La discusión se dio luego de una exposicin sobre la economia y se caracteriz por interrupciones y acusaciones personales.

acusaciones personales , chicanas políticas y frases de alto voltaje al aire. El intercambio se dio luego de una exposicin de Santoro sobre la economia. Previamente, el legislador haba discutido con Martn Tetaz y cuestionaba las interrupciones durante el debate:Minutos despus, Gianni recogiera esa frase para responderle.

"Es ms divertido escuchar a aque tratando de dar una clase de economia a las 11.17 de la noche. La gente si te escucha se empieza a dormir", ironizaba la exfuncionaria.

"Fuiste funcionaria del gobierno anterior",La tensin escalara cuando Santoro mencionara a antiguos dirigentes y personas vinculadas al entorno poltico de Gianni. Entonces llegara la frase ms explosiva del cruce





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