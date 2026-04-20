Cruciales instancias judiciales para los líderes de la AFA por presunta evasión fiscal

La Cámara en lo Penal Económico definirá en los próximos días la validez de los procesamientos contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por deudas millonarias con el fisco, mientras enfrentan otras causas penales paralelas.

La Cámara en lo Penal Económico se prepara para definir el destino judicial de las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), en el marco de una causa de alta sensibilidad institucional que involucra al presidente Claudio Chiqui Tapia y al tesorero Pablo Toviggino . El núcleo del conflicto legal reside en una acusación por la presunta apropiación indebida de tributos, originada por la falta de pago en tiempo y forma de una cifra astronómica que asciende a 19.

300 millones de pesos, correspondientes a impuestos y aportes a la seguridad social. La justicia investiga un período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, un lapso en el cual, según el juez de la causa, Diego Amarante, la entidad contaba con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones impositivas pero optó por no hacerlo. Esta semana representa un punto de inflexión con la realización de dos audiencias críticas ante la Cámara. En primer lugar, este miércoles se analizará la recusación presentada por Pablo Toviggino contra el juez Amarante, fundamentada en lo que la defensa califica como una enemistad manifiesta. El dirigente argumenta que el magistrado ha mostrado una actitud parcial al negarle salidas discretas para evitar a la prensa, mantener prohibiciones de salida del país de manera selectiva y rechazar medidas de prueba solicitadas. Por su parte, el juez Amarante ha desestimado estos cuestionamientos, sosteniendo que las decisiones tomadas son parte de su ejercicio jurisdiccional y que las quejas del tesorero solo reflejan una disconformidad con fallos que no le han sido favorables. Posteriormente, el 5 de mayo tendrá lugar la audiencia principal para revisar los procesamientos, tras haber sido postergada por pedido de las defensas, lo cual dará paso a la resolución definitiva de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. El panorama para los dirigentes es sumamente complejo, ya que, si la Cámara decide ratificar el procesamiento, tanto Tapia como Toviggino quedarían formalmente a un paso del juicio oral. Las defensas argumentan que la deuda fiscal se encuentra regularizada, alegando la existencia de planes de pago y normativas vigentes del Ministerio de Economía que, según sostienen, impedirían la ejecución de deudas fiscales a asociaciones civiles. No obstante, la situación se agrava con la intervención de la Fiscalía, que ha solicitado endurecer los cargos, argumentando que se omitieron retenciones vinculadas a la publicidad oficial. A esta causa penal económica se le suma una investigación paralela en la justicia federal de Santiago del Estero, donde se indaga sobre supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de activos vinculados al desvío de fondos de la casa madre del fútbol argentino. La resolución inminente de la Cámara será determinante para entender cómo continuará la gestión en AFA frente a este cerco judicial que se estrecha sobre sus principales referentes





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