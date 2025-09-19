Cruces por la Economía: Milei Cuestiona la Propuesta de Schiaretti sobre Reforma Tributaria y Gasto Público

El Presidente de la Nación y el ex gobernador de Córdoba protagonizaron un tenso intercambio de ideas sobre la política económica y el rumbo del país. Milei criticó duramente la propuesta atribuida a Schiaretti, cuestionando el aumento del gasto público y las posibles consecuencias en materia de inflación y presión fiscal. Schiaretti respondió defendiendo su propuesta de reforma tributaria y destacando la necesidad de un equilibrio fiscal con justicia social.

El Presidente de la Nación, durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, criticó duramente una propuesta atribuida al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , referente político de la provincia. El mandatario le endilgó a Schiaretti un plan que, según sus palabras, buscaría incrementar el gasto público de manera significativa.

El Presidente describió la iniciativa como un proyecto que “implica elevar el déficit fiscal en siete puntos”, lo que generó interrogantes y preocupación en el ámbito económico. La principal crítica del Presidente se centró en la financiación de tal propuesta. “¿Con qué lo vamos a financiar?”, se preguntó el Presidente, cuestionando la viabilidad de la medida. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias que tendría la aplicación de esta propuesta, sugiriendo que una medida de esta naturaleza podría llevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un alarmante 42 por ciento. La tensión entre ambos líderes políticos se intensificó a raíz de este cruce de declaraciones, evidenciando las profundas diferencias en sus visiones económicas y en la manera de abordar los desafíos financieros del país. La referencia directa al ex gobernador Schiaretti, quien ha expresado previamente sus ideas sobre la reforma tributaria, añadió un elemento de confrontación personal al debate. La propuesta atribuida a Schiaretti, que involucraría un aumento considerable del gasto público, fue fuertemente cuestionada por el Presidente, quien puso en duda su sostenibilidad y sus posibles repercusiones en la economía nacional.\La propuesta de Schiaretti, a la que el Presidente hizo referencia, se basa en una reforma tributaria con el objetivo de no aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. La estrategia principal es la eliminación de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, reemplazándolos por un Impuesto al Valor Agregado (IVA) provincial, siguiendo el modelo implementado en Brasil. Schiaretti argumenta que esta reforma no solo busca aliviar la carga impositiva, sino también promover la competitividad de la economía argentina. “Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil”, declaró Schiaretti. Su visión se centra en la eliminación de impuestos que penalizan la producción y dificultan las exportaciones. En lugar de un enfoque en el aumento de la presión fiscal sobre el Producto Bruto Interno (PBI), Schiaretti propone un sistema que fomente la actividad económica y la inversión, buscando una mayor eficiencia en la recaudación y una reducción de la evasión fiscal. Además, Schiaretti destaca la importancia de mantener un equilibrio fiscal sostenible a largo plazo, pero no a expensas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Schiaretti insiste en que el equilibrio fiscal debe ir de la mano del equilibrio social, implementando políticas que protejan a los más necesitados y fomenten el desarrollo económico.\En respuesta a las críticas presidenciales, Schiaretti enfatizó la necesidad de abordar la evasión impositiva como una de las principales herramientas para lograr el equilibrio fiscal. Subrayó que Argentina tiene uno de los índices de evasión más altos de Latinoamérica, estimando que este alcanza el 3,7% del PBI. Schiaretti propuso un enfoque integral que combine la lucha contra la evasión con políticas sociales que protejan a los sectores más vulnerables. Esta postura se basa en la experiencia de Córdoba, donde, según Schiaretti, se ha logrado mantener el equilibrio fiscal durante más de dos décadas, simultáneamente con la atención a las necesidades de la población y la inversión en infraestructura. Schiaretti contrapone su propuesta a la que considera una gestión basada en recortes indiscriminados. El ex gobernador de Córdoba también le planteó al Presidente la pregunta crucial sobre la financiación de sus propias políticas: “¿con qué dinero lo vamos a financiar: ¿con emisión monetaria o endeudamiento?”. Esta interrogante pone de manifiesto la preocupación de Schiaretti sobre la sostenibilidad de las políticas económicas del gobierno nacional, y enfatiza la necesidad de un enfoque responsable y equilibrado para la gestión de las finanzas públicas. Schiaretti defiende la importancia de un enfoque que combine la estabilidad fiscal con la protección social, buscando un modelo de desarrollo sostenible y equitativo para la Argentina





