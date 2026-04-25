Cruces en Redes Sociales por las Malvinas: Trump, Morgan y Caputo se Involucran

Una disputa en redes sociales entre Piers Morgan, Eric Trump y Luis Caputo se desató tras la posibilidad de que EE.UU. retire su apoyo diplomático al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas. El gobierno argentino reafirmó su soberanía sobre las islas.

Una intensa discusión se desató en las redes sociales, involucrando al periodista británico Piers Morgan , Eric Trump , hijo del expresidente estadounidense Donald Trump, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo , a raíz de la posibilidad de que Estados Unidos retire su apoyo diplomático al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas .

El conflicto se originó tras la difusión de información por la agencia Reuters sobre la potencial reconsideración del respaldo estadounidense a Gran Bretaña en relación con las islas, lo que provocó una reacción inmediata por parte del gobierno argentino, reafirmando su reclamo de soberanía. La situación escaló rápidamente cuando Piers Morgan, conocido por sus opiniones contundentes, publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje provocador sugiriendo que si Donald Trump decidiera arrebatar las Islas Malvinas a Gran Bretaña, Argentina debería reclamar los Estados Unidos, aprovechando la ocasión para celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana.

Esta declaración buscaba evidentemente generar controversia y poner en tela de juicio la coherencia de la política exterior estadounidense. La respuesta de Eric Trump no tardó en llegar, dirigida directamente a Morgan.

En un tono sarcástico, le recordó al periodista británico sus anteriores errores y le sugirió que se concentrara en resolver los problemas internos del Reino Unido, específicamente haciendo referencia a la situación en Londres y a las críticas sobre la libertad de expresión, sin mencionar directamente al alcalde Sadiq Khan, pero dejando claro su mensaje. El intercambio se tornó aún más personal cuando Luis Caputo, el ministro de Economía argentino, se sumó a la discusión.

Caputo citó el mensaje de Morgan y lo descalificó, argumentando que la opinión del periodista no era digna de consideración debido a su controvertida preferencia futbolística, afirmando que Morgan era la única persona en el mundo que consideraba a Cristiano Ronaldo superior a Lionel Messi. Esta referencia al mundo del fútbol, y en particular al Mundial de Qatar 2022, buscaba ridiculizar la opinión de Morgan y restar importancia a sus argumentos.

El gobierno argentino, por su parte, aprovechó la oportunidad para reafirmar su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno emitió un comunicado en sus redes sociales, enfatizando que Argentina reafirma sus derechos soberanos ante las declaraciones de funcionarios británicos. El presidente Javier Milei también se pronunció al respecto, compartiendo el mensaje del canciller y declarando con firmeza que “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a la defensa de la soberanía argentina, destacando que la discusión sobre las islas debe ser bilateral entre Argentina y el Reino Unido, basándose en argumentos jurídicos, históricos y geográficos. La situación pone de manifiesto la persistencia de la disputa por las Islas Malvinas y la sensibilidad que genera este tema tanto en Argentina como en el Reino Unido.

La posible revisión del apoyo diplomático estadounidense al Reino Unido añade una nueva dimensión al conflicto, abriendo interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre los tres países y la búsqueda de una solución pacífica y justa a la disputa territorial. La controversia en redes sociales, aunque impulsada por figuras públicas con agendas propias, refleja la importancia que la cuestión Malvinas tiene para la opinión pública y la necesidad de un diálogo constructivo para resolver este conflicto de larga data.

La firmeza con la que el gobierno argentino ha reafirmado su posición, combinada con la incertidumbre sobre el futuro apoyo estadounidense al Reino Unido, sugiere que la disputa por las Islas Malvinas seguirá siendo un tema central en la agenda política internacional





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