Cronología histórica: Eventos clave en América Latina desde 1903 hasta 2024

Descubre la evolución histórica de América Latina con eventos decisivos como la separación de Panamá en 1903, el golpe de Estado en Chile en 1973 y la explosión en Río Tercero en 1995.

La historia contemporánea de América Latina está marcada por momentos de alta tensión política, cambios estructurales profundos y sucesos trágicos que redefinieron las fronteras y los sistemas de gobierno de la región. Desde la separación de Panamá de Colombia en 1903, impulsada por intereses estratégicos internacionales, hasta la compleja transición democrática en Argentina en la década de 1980, estos hitos han dejado huellas imborrables en la identidad nacional de sus respectivos países.

La separación de Panamá en 1903

En 1903, Panamá se separó de Colombia para convertirse en una nación independiente, un proceso que culminó tras la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil colombiano que abarcó desde 1899 hasta 1902. Los Estados Unidos reconocieron a la nueva república el 13 de noviembre de 1903 y comenzaron inmediatamente la gerencia de las obras para la construcción del canal interoceánico, un proyecto de vital importancia estratégica para el comercio global y la proyección militar norteamericana en el hemisferio occidental.

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El régimen de Getúlio Vargas en Brasil

Getúlio Vargas tomó el mando de Brasil en 1930, tras ser colocado por los militares al frente del gobierno después del derrocamiento de Washington Luís Pereira de Sousa el 24 de octubre de ese mismo año. Vargas gobernó hasta octubre de 1945, iniciando sus primeros cuatro años como cabeza de un gobierno provisional, seguidos de tres años más como presidente constitucional, y finalmente, desde 1937, como dictador tras implantar el Estado Novo, un régimen autoritario y corporativo. Fue depuesto en 1945, pero volvería a gobernar Brasil a través de las urnas en 1951 hasta su suicidio en 1954.

La presidencia y caída de Salvador Allende en Chile

En 1970, Salvador Allende asumió la presidencia de Chile a los 62 años, habiendo derrotado en las urnas al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Comenzó así el gobierno de la Unidad Popular y el proyecto de la vía chilena al socialismo, un periodo que tuvo un final trágico cuando Allende dejó la vida en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 durante el bombardeo sobre la sede del gobierno por parte de los militares golpistas.

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Explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero

La voladura de Río Tercero en 1995 fue un evento devastador en la ciudad cordobesa, donde explotó la Fábrica Militar, causando siete muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. El presidente Carlos Menem afirmó inicialmente que se trataba de un accidente, pero la Justicia demostró la intencionalidad del siniestro, revelando que el móvil era ocultar el faltante de armas que se habían contrabandeado a Croacia y a Ecuador, países en guerra contra Serbia y Perú respectivamente. Cuatro militares fueron condenados en 2014 a penas de entre 13 y 10 años de prisión por su participación en este crimen de Estado.

Elecciones legislativas y retorno democrático en Argentina

En 1985, Argentina celebró las primeras elecciones legislativas desde el retorno de la democracia, donde el radicalismo se impuso con el 43 por ciento de los votos. La UCR logró ganar incluso en provincias del norte, consolidando el proyecto de Raúl Alfonsín al aumentar su mayoría en la Cámara de Diputados, mientras que en la provincia de Buenos Aires ganaba la boleta encabezada por Leopoldo Moreau. La jornada destacó por la escisión peronista de Antonio Cafiero, cuyo Frente Renovador quedó segundo en la mayor provincia argentina, muy por delante de la boleta oficial del PJ de Herminio Iglesias, que terminó en cuarto lugar detrás del Partido Intransigente.