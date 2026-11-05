Cronograma Oficial: León XIV Visita Córdoba el 10 de Noviembre con Misa y Encuentro Episcopal

La Santa Sede reveló la agenda del Papa León XIV en Córdoba para el 10 de noviembre, incluyendo una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con clero en la Catedral.

La Santa Sede ha publicado el itinerario definitivo para la visita oficial del papa León XIV a la provincia de Córdoba, programada para el martes 10 de noviembre de 2024. Esta jornada forma parte de la gira pontificia en territorio argentino, que se desarrolla entre los días 8 y 11 de noviembre, consolidando a la ciudad cordobesa como un eje central de la agenda vaticana en Sudamérica.

Detalles Logísticos y Horarios de Llegada

El cronograma oficial establece que el Sumo Pontífice emprenderá su vuelo desde Buenos Aires a las 07:30 horas de la mañana. La aeronave está prevista para arribar al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella en la ciudad de Córdoba a las 09:00 horas exactas. Desde esta infraestructura aérea, el papa León XIV se trasladará directamente hacia el lugar de la celebración religiosa principal, garantizando una logística precisa para los eventos del día.

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La actividad central de la visita matutina se llevará a cabo a las 10:00 horas en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Este espacio será el escenario de una misa multitudinaria, evento que los organizadores esperan que congregue a una vasta cantidad de fieles y devotos. La elección de este lugar estratégico refleja la importancia que la jerarquía católica otorga a la presencia del papa León XIV en esta provincia del interior argentino.

Encuentro Concluido con el Clero y la Iglesia Local

Tras la celebración eucarística matinal, la agenda del papa León XIV continúa en la tarde con un encuentro institucional en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Este encuentro, programado para las 15:15 horas, constituirá la segunda actividad oficial de su paso por la provincia y está dirigida específicamente a las autoridades y miembros de la Iglesia local. El Sumo Pontífice mantendrá conversaciones y presenciará rituales con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

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Este segmento de la visita tiene un fuerte carácter pastoral y administrativo, permitiendo al papa León XIV fortalecer los vínculos con el clero de Córdoba. La presencia de seminaristas y agentes pastorales destaca el enfoque en la formación y el ministerio activo dentro de la diócesis. Se trata de una jornada intensiva que combina la liturgia pública con el diálogo eclesial interno, elementos clave en los viajes pontificios contemporáneos.

Regreso a Buenos Aires y Clausura con Jóvenes

El regreso del papa León XIV a la capital argentina está fijado para las 16:55 horas, con el despegue desde Córdoba rumbo a Buenos Aires. La aeronave está prevista para aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery a las 18:10 horas. Una vez finalizadas las actividades cordobesas, el Sumo Pontífice se trasladará para participar en la última actividad de su gira, manteniendo un contacto directo con nuevas generaciones.

La jornada concluirá a las 20:15 horas con una vigilia de jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Este evento clausura el período de 8 a 11 de noviembre, cerrando el ciclo de la visita oficial del papa León XIV a Argentina con una actividad masiva y simbólica en la capital federal, completando así una agenda intensa y significativamente estructurada.