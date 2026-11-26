La Liga Profesional reveló el calendario oficial de los cuartos de final del Torneo Clausura. Descubrí los horarios exactos, las sedes y los detalles clave para los próximos partidos.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina ha oficializado el calendario definitivo para la instancia de cuartos de final del Torneo Clausura. Este anuncio cierra el ciclo de fase regular y octavos de final, permitiendo a las hinchadas y medios planificar la asistencia a los encuentros decisivos que definirán a los semifinalistas. La organización deportiva estableció con precisión las fechas, horarios y estadios donde se disputarán estos partidos de alta intensidad.

Cuadro de Clasificados y Partidos Programados

El Instituto y el River Plate se enfrentarán en uno de los cruce más esperados de la competencia, programado para el domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas en el estadio de La Bombonera. Este duelo se jugará a un solo partido en la sede del conjunto mejor posicionado en la tabla general de la fase regular, una regla que busca premiar el rendimiento continuo durante el torneo. La sede, La Bombonera, será el escenario para este choque de alto impacto entre dos de las entidades más importantes del fútbol argentino.

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El calendario general de los cuartos de final se extenderá entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, concentrando la acción en dos jornadas intensas. Posteriormente, las semifinales se disputarán durante el fin de semana del 6 de diciembre, manteniendo el ritmo acelerado de la competencia. Este esquema de fechas cortas y espaciadas ha sido diseñado para maximizar la visibilidad televisiva y la afluencia de público a los estadios.

Reglamento de Definiciones y Final

En caso de que el partido finalice con empate al cabo de los noventa minutos reglamentarios, el reglamento exige la disputa de dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno. Si la paridad persiste al término de estos veinte minutos adicionales, el pase a la siguiente ronda o el título se resolverá mediante una tanda de penales. Esta regla de desempate busca garantizar que siempre haya un ganador claro en cada instancia eliminatoria, eliminando la posibilidad de repeticiones del partido.

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La gran final del Torneo Clausura está fijada para el sábado 12 de diciembre en La Plata. El estadio principal de la ciudad platense recibirá la máxima definición del certamen, asegurando un escenario neutral y con la infraestructura necesaria para el evento de mayor relevancia del torneo. La elección de esta sede refleja la importancia institucional que la liga otorga al desenlace final de la competencia.

Consecuencias para la Copa Libertadores 2027

El ganador absoluto del Torneo Clausura obtiene una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, asegurando su participación en el torneo continental más importante de Sudamérica. Este premio deportivo y económico refuerza la motivación de los ocho equipos clasificados, quienes buscan no solo el título local, sino también el boleto al escenario internacional. La clasificación directa evita la necesidad de disputar rondas previas o play-offs adicionales.

Además del título local, el campeón del Clausura tendrá la oportunidad de disputar el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre. Este encuentro se enfrentará contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Este cruce entre los máximos exponentes de ambas mitades del calendario añade un nivel extra de competitividad al cierre del año deportivo, consolidando un cierre de temporada con múltiples escenarios y sedes.