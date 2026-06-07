Croacia y Marruecos triunfan en amistosos previos al Mundial; selecciones protagonistas empatan en ajustados partidos de preparación

Resumen de los amistosos previos al Mundial 2026: Croacia derrotó 2-1 a Eslovenia con gol de Modric y Stanisic, mientras Marruecos y Noruega empataron 1-1 con goles de Brahim Díaz y Ødegaard. Análisis del desempeño de las selecciones mundialistas.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está llegando a su fin y las selecciones participantes apuran los últimos detalles en partidos de preparación. Este domingo, varios equipos que jugarán la Copa del Mundo disputaron encuentros amistosos con resultados variados, pero todos con el objetivo común de afinar sus estrategias y definir sus planteles.

Croacia, una de las potencias europeas, logró una victoria agónica ante Eslovenia en un duelo que, aunque no tenga rivales mundialistas, sirvió como prueba de fuego para los croatas. Por otro lado, Marruecos y Noruega, ambas presentes en la próxima cita orbital, empataron 1-1 en un partido vibrante disputado en Estados Unidos.

Estos amistosos, jugados con ritmos distintos pero con la seriedad propia de equipos que aspiran a lo alto, dejan imágenes, conclusiones ysome interrogantes de cara al inicio del torneo. En el estadio Varteks de Varazdin, Croacia y Eslovenia ofrecieron un espectáculo lleno de alternativas. El equipo balcánico, dirigido por Zlatko Dalić y que formará parte del Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana, abrió el marcador gracias a una obra maestra de su figura eterna: Luka Modric.

El volante del Real Madrid, a pesar de su edad, sigue demostrando su calidad innata. En una jugada que comenzó por la izquierda con Ivan Perisic, el balón llegó a Modric, quien, sin pensarlo dos veces, remató de primera y con precisión quirúrgica desde fuera del área para colocar el 1-0. Celebración emotiva y un gol que reafirma su vigencia.

Sin embargo, Eslovenia, que no estará en el Mundial, respondió con eficacia. Un error grave en la salida del joven Martín Baturina, mediocampista del Como y promesa croata, permitió a Josip Sporar quedar mano a mano con el arquero Dominik Livakovic y definir con frialdad para el 1-1. El partido parecía encaminarse a un empate, pero Croacia, con el orgullo de selección experimentada, encontró el triunfo en el último suspiro.

A los 46 minutos del segundo tiempo, Josko Gvardiol envió un centro desde la izquierda; el balón fue半 echoed entre Nikola Vlasic e Igor Matanovic, pero finalmente Josip Stanisic, defensor del Bayern Múnich, logró controlarlo de cabeza y acomodarlo para un remate potente de un compañero (aunque algunas crónicas atribuyen el último toque y disparo a Stanisic mismo) que, tras dar en el travesaño, se metió en el arco de Jan Oblak. Fue el 2-1 definitivo, un gol que desató la euforia en el estadio y que permite a Croacia llegar con confianza a su debut frente a Inglaterra el 17 de junio.

La actuación dejó lecturas positivas, como el gol de Modric y la solidez defensiva, aunque también mostró vulnerabilidades en salida que deberán corregir. Mientras tanto, en la Red Bull Arena de Nueva Jersey, Marruecos y Noruega, dos selecciones que serán protagonistas en sus respectivos grupos, igualaron 1-1. El combinado africano, que integrará el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití, abrió el marcador a los 8 minutos con un golazo de Brahim Díaz.

El talentoso mediocampista del Real Madrid, tras una gran conducción por la banda izquierda de Abde Ezzalzouli, controló un pase en el vértice del área y, con su pierna derecha, colocó un remate preciso contra el palo. Gol de categoría que muestra la calidad individual de los marroquíes.

Noruega, que compartirá el Grupo I con Irak, Senegal y Francia, logró la igualdad en el minuto 78 gracias a una asistencia de Oscar Bobb (Manchester City) para el mediocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, quien, de zurda y de primera, venció al arquero marroquí Bono. El 1-1 final refleja un partido equilibrado donde ambos equipos mostraron facetas interesantes, especialmente en ataque, pero también dejaron dudas en defensa.

Marruecos y Noruega cierran su preparación con sensaciones encontradas, pero conscientes de que el Mundial es otra historia. Estos amistosos, aunque con resultados y desarrollos dispares, sirven como termómetro para selecciones que llegan con altas expectativas. Croacia, subcampeona del mundo en 2018, busca repetir la hazaña y mostró carácter para ganar juegos ajustados. Marruecos, sorpresa del último Mundial, intentará avanzar a instancias decisivas y tiene en Díaz una pieza clave.

Noruega, con una generación dorada liderada por Ødegaard, pretende superar la fase de grupos. La preparación concluye con estas pruebas, y desde el próximo jueves, cuando el pitido inicial suene en el torneo, todo este trabajo se pondrá a prueba definitivamente. Los entrenadores ajustan sus plantillas, los jugadores buscan su mejor versión y los aficionados worldwide sueñan con los goles y las hazañas que están por venir. La emoción del fútbol mundial ya está en el aire





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