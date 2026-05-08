Cristina Pérez, conductora, cuestiona los viajes del jefe de Gabinete y la amistad con el exministro

La conductora Cristina Pérez, esposa del exministro de Defensa Luis Petri, cuestionó los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la amistad con el exministro. Dijo que en conversaciones privadas con Adorni le había pedido que saliera a dar explicaciones por las acusaciones en su contra y que cuando comenzó la investigación contra Adorni, lo había advertido que tenía que explicar todo cuanto antes por la gente que confío en él.

La conductora Cristina Pérez reveló que en conversaciones privadas con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su marido, le había pedido que saliera a dar explicaciones por las acusaciones en su contra, refiriéndose a Adorni como 'un amigo' y enfatizando que 'muchas personas que te votaron y te creyeron se sienten traicionadas porque no entienden por qué no puedes explicar algo tan simple'.

Además, dijo que recordó advirtele a Adorni que no debía viajar a Nueva York por una razón muy puntual debido a una cuestión crítica en Colombia y Venezuela. Siempre se dirigió frontalmente a él por su nombre y cargo sin hablar por terceros ni ensuciarlo a sus espaldas, y recordó que mientras trabajaron juntos durante tres años, ella le había advertido que su rol es el de periodista y el suyo el de funcionario.

Se diferenció de la actitud de la esposa de Adorni que se sumó a un viaje a Nueva York en el avión presidencial. La investigación contra Adorni comenzó porque el origen de los fondos con los que compró viviendas hizo cuantiosas refacciones y viajes al exterior, y cuando comenzó la investigación recomendó que él tuviera que explicar todo cuanto antes por la gente que confió en él, ya que él entonces era uno de los tres políticos con mejor imagen nacional





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