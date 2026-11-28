La campaña Cristina Libre celebró en París un evento con Mayra Mendoza, Juan Martín Mena y Sophia Chikirou para denunciar el lawfare y pedir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner.

La campaña internacional Cristina Libre consolidó su alcance transnacional este viernes en París con una conferencia organizada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia ( ACAF). El evento se desarrolló en la Casa de América Latina y reunió a figuras clave del peronismo bonaerense y de la izquierda francesa para analizar la situación legal de la expresidenta. La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el ministro de Justicia de Buenos Aires Juan Martín Mena y la diputada de La Francia Insumisa Sophia Chikirou compartieron escenario para denunciar lo que calificaron como persecución política.

Denuncias sobre Lawfare y Persecución Judicial

Juan Martín Mena inició el debate estableciendo un paralelo histórico entre el plan Cóndor y las estrategias judiciales actuales. Según el funcionario, el Poder Judicial ha perdido su imparcialidad al cumplir mandatos que ignoran la verdad de los hechos en casos como el de los cuadernos redactados por cuatro manos. Mena afirmó que el sistema busca imponer una narrativa sin importar la realidad, lo que lleva a concluir que se ha perdido al árbitro de la justicia. Esta postura fundamenta la argumentación de que los procesos contra Cristina Fernández de Kirchner son instrumentos de poder y no búsqueda de verdad.

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Políticas de Quilmes y Visión Internacional

Mayra Mendoza aprovechó su presencia en la periferia de París para exponer sobre las políticas públicas de su municipio en materia de género y erradicación de violencias. La legisladora recibíó financiamiento del Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros de Francia para estos programas, lo que le permitió destacar la gestión de Quilmes en el exterior. Mendoza utilizó la tribuna para enumerar las razones por las cuales considera que la expresidenta se encuentra secuestrada, vinculando su situación a la resistencia contra el poder económico. Señaló que Cristina Fernández no se sometió a la especulación financiera y defendió la reestatización de jubilaciones, YPF, y la renta energética y agraria como políticas en beneficio de las mayorías.

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Alianzas con La Francia Insumisa y LFI

Sophia Chikirou transmitió el respaldo institucional de su fuerza política, que se perfila como una de las mejor posicionadas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo año. La diputada francesa contrastó la situación argentina con la persecución que su partido sufrió en 2018, cuando la policía allanó la sede de La Francia Insumisa y el domicilio de Jean-Luc Mélenchon. Chikirou recordó que la instrucción judicial sobre los asistentes europeos cerró sin imputaciones formales, pero que la huella de ocho años de sospechas públicas persiste. Este antecedente sirve para ilustrar que el uso del aparato judicial como herramienta política no es exclusivo de Latinoamérica.

Próximos Pasos y Presión Diplomática

Ante el contexto descrito, Sophia Chikirou anunció la organización de una delegación de parlamentarios franceses para visitar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. El objetivo declarado de esta iniciativa es romper el aislamiento de la expresidenta y brindar visibilidad internacional a su situación procesal. La diputada enfatizó que la libertad de Cristina y la restitución de sus derechos políticos son exigencias democráticas fundamentales. Chikirou concluyó su intervención subrayando que en 2027 el pueblo argentino debe poder elegir presidente con plena libertad y entre todas las opciones políticas disponibles.