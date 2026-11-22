La tensión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof alcanza su punto máximo. Sergio Massa impulsa su candidatura ante la fractura kirchnerista.

La relación entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ha fracturado irreversiblemente en medio de una creciente tensión política. La líder del kirchnerismo ha expresado su descontento público con una frase contundente al afirmar que está harta de que Kicillof camine sobre su cadáver. Esta declaración marca un punto de no retorno en la dinámica interna del peronismo.

La ruptura con Axel Kicillof

Aunque en el espacio público se pide por la libertad de Cristina, la distancia personal entre ambos ha sido palpable. Kicillof ha dejado de visitar el departamento ubicado en San José 1111, un gesto simbólico que refleja la profundidad del conflicto. La ruptura se interpreta como una consecuencia directa de las decisiones estratégicas tomadas por Kicillof y su entorno.

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Se señala que la estrategia para correr a Kicillof de candidato involucra mostrar que otros políticos también podrían ganar un balotaje contra Javier Milei. Este movimiento surge cuando La Cámpora pretendía la Provincia para uno de sus hombres, conocido como Máximo, a pesar de saber que existían altas chances de perder la elección nacional.

Sergio Massa y la unidad del Frente Renovador

Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se ha mantenido firme en su discurso sobre la unidad del peronismo. Aunque se ha acercado a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner, Massa reconoce que la decisión sobre la candidatura presidencial se tomará más adelante. En público y en privado, sostiene que el elegido debe salir de una interna, aunque se ha pegado a la figura de Cristina por si se impone otro dedazo.

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Desde el Frente Renovador, se ha tirado la pelota al costado sugiriendo que no hay que descartar otros candidatos, como Gerardo Zamora o incluso una mujer, como Natalia de la Sota. Esta posición contrasta con la narrativa de Massa, quien busca componer pero que también debe gestionar las expectativas de un sector que cree que Axel tiene que estar adentro.

Análisis de encuestas y balotaje

Los relevados realizados entre el 15 y el 18 de este mes en todo el país, con un margen de error de más o menos 2 por ciento, muestran una paridad total en la intención de voto por espacio. Incluso el oficialismo aparece arriba en los primeros números, lo que complica el escenario para la interna. Este dato es crucial para entender la urgencia de un acuerdo.

Lo esencial para la interna viene después, cuando se plantean dos hipótesis de balotaje. En la primera, Kicillof le saca seis puntos a Milei, con 41,7 por ciento frente a 35,7 por ciento, dejando un 6,1 por ciento en blanco y un 16,5 por ciento que no sabe. En la segunda hipótesis, la brecha es menor, pero Massa también aparece con ventaja: 40 por ciento contra 37,6 por ciento del libertario, con 6,8 por ciento en blanco y 15,6 por ciento indeciso.

Impacto en la estrategia electoral

Con las cartas así sobre la mesa, no está claro por dónde podría encaminarse un acuerdo con Kicillof, quien ya avisó que no se baja. Mientras Massa habla de unidad, se analiza cómo cada actor juega por Axel o contra él. Algunos conductores, por convicción o por pauta, juegan para Axel, pero hay señales internas fuertes que apuntan a un cambio.

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Se menciona que, si un conductor pusiera en su programa que hubo carpa vip por la visita del Papa en la Provincia, pegándole a Axel con Manu Jove, eso sería otra señal interna fuerte. Esto indica que el terreno está minado y que la decisión final dependerá de quién pueda medir mejor la situación política en el corto plazo.