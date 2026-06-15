Cristina Kirchner rinde tributo a Taty Almeida, figura central de los derechos humanos en Argentina

La expresidenta utilizó sus redes para honrar a Taty Almeida, destacada defensora de los derechos humanos y madre de la Plaza de Mayo, fallecida a los 95 años tras una vida dedicada a la denuncia de la dictadura.

La expresidenta volvió a utilizar sus redes sociales para rendir homenaje a la histórica defensora de los derechos humanos que falleció recientemente. A escasas horas de confirmarse el deceso de Taty Almeida en el Hospital Italiano, Cristina Kirchner se sumó a la cadena de condolencias que inundó la esfera pública y la sociedad civil argentina.

A través de sus cuentas oficiales, la exmandataria publicó un mensaje breve pero cargado de reconocimiento, resaltando la trayectoria, la militancia y el legado de la dirigente. El texto estuvo acompañado de una fotografía en la que se aprecia el pañuelo blanco que siempre portó Almeida, símbolo que ha inspirado a generaciones de activistas y que ha quedado como un pilar fundamental en la construcción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del país.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años, tras una larga lucha contra la impunidad y la violencia de Estado. Nacida el 28 de junio de 1930 en una familia con fuertes lazos militares, trabajó como docente durante varios años hasta que su vida dio un giro dramático en junio de 1975.

En esa fecha, un comando de la Triple A secuestró a su hijo Alejandro, de veinte años, militante del ERP, empleado público de Télam y estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Frente a la tragedia, la joven madre inició una intensa búsqueda de respuestas y, con el tiempo, se integró a la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encontrando allí el apoyo necesario para enfrentar la sistemática impunidad estatal.

Con su característico pañuelo blanco, Almeida recorrió las calles, los medios de comunicación y los foros internacionales, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Su voz llegó a representar a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y convirtió su dolor personal en un símbolo de resistencia pacífica. A más de cinco décadas del secuestro, su hijo Alejandro sigue desaparecido.

En abril de este año, la Universidad de Buenos Aires le concedió el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su labor fundamental en la denuncia de los abusos y su defensa de la paz social. Al recibir el galardón, Almeida expresó con emoción: "Sinceramente agradezco, y de qué manera, este premio que me han hecho que, por supuesto, en mí están todas las madres. La única lucha que se pierde es la que se abandona"





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