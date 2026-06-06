Cristina Kirchner rechaza el plan para eliminar las PASO y consolidar su control sobre las candidaturas peronistas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desestimó una estrategia que proponía suprimir las primarias abiertas (PASO) para que el Partido Justicialista, bajo su mando, defina las candidaturas sin competencia interna, incluso considerando su inhabilitación. El plan, que habría permitido una fórmula con Sergio Uñac como candidato presidencial, fue descartado porque Cristina cree que solo con PASO se puede unificar al peronismo y evitar candidaturas testimoniales que fragmenten el voto. La iniciativa choca con los deseos del gobierno de Milei y evidencia las tensiones internas entre Cristina y Axel Kicillof.

Cristina Kirchner rechazó enérgicamente un plan político que se estaba gestando en los altos círculos de poder y que involucraba la posible eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Según informaciones que circularon, este escenario permitiría que la definición de las candidaturas quedara exclusivamente en manos de los partidos políticos. Dado el control total que ejerce sobre el sello del Partido Justicialista (PJ), Cristina podría imponer su propia postulación, a pesar de su inhabilitación judicial definitiva para ocupar cargos públicos.

La especulación peronista apuntaba a inscribir su nombre en la boleta, utilizando una fórmula donde la vicepresidencia sería ocupada por un ex gobernador como Sergio Uñac, quien asumiría el rol de candidato presidencial efectivo ante la ausencia de la ex presidenta. Esta maniobra estaría diseñada para vaciar de estructura y poder al gobernador bonaerense Axel Kicillof, considerado un rival interno. Un compañero de bancada del senador Uñac declaró a este medio: "¡Las cosas que hay que escuchar!

Hay que ser serios, eso no se puede hacer". Según dirigentes cercanos a Cristina, el argumento de la ex mandataria para desestimar esta jugada fue claro: "Si se eliminan las PASO y el partido pone un candidato que no contiene a todos, cualquiera planta un candidato por afuera y se pierde la elección". Cristina estaría convencida de que el único camino para asegurar una victoria electoral peronista es mantener y utilizar las PASO.

Por ello, en su entorno repiten sin cesar: "Hay que rechazar su eliminación sí o sí". La eliminación de las PASO es, de hecho, una prioridad para el gobierno de Javier Milei, quien encomendó al diputado Diego Santilli la misión de conseguir su supresión en el Congreso.

Sin embargo, Santilli choca con la frontal negativa de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, quien defiende las primarias por motivos propios. Aunque aún no se ha iniciado una discusión formal sobre la reforma electoral en el interbloque peronista que lidera José Mayans en el Senado, los dirigentes más cercanos a la ex presidenta aseguran que "Cristina necesita que el peronismo gane".

Subrayan que sin las PASO, un candidato impuesto por una cúpula partidaria sería contestado por fuerzas internas o externas, fragmentando el voto y garantizando la derrota. Esta postura se matiza ante propuestas como la del gobernador Jorge Capitanich, de Chaco, quien presentó un proyecto para que las PASO sean optativas, similar a otra iniciativa del radical Eduardo Vischi.

El kirchnerismo objeta que, si las primarias no son obligatorias, el oficialismo libertario, que ya habría definido su fórmula presidencial por decisión interna, podría liberar a sus militantes para influir en las internas opositoras y elegir al candidato que consideren más débil o fácil de vencer. Un legislador peronista explicó: "Si las hacemos optativas los libertarios van a jugar en nuestra interna y van a elegir al candidato que más les convenga enfrentar".

Pese a que la especulación sobre aprovechar una eventual eliminación de las PASO para imponer una candidatura propia ha perdido fuerza, una legisladora kirchnerista confirmó a este medio que el ex gobernador Sergio Uñac sí consultó con Cristina antes de agitar públicamente sus aspiraciones, mediante una carta al PJ donde planteó la necesidad de definir candidatos mediante internas antes de fin de año, por si las primarias desaparecían. La misma fuente reveló: "Todos los que quieren ser candidatos, como Uñac o (Ricardo) Quintela, lo hablaron con Cristina y ella les dice que sí, que caminen y que se muevan porque necesita un candidato que esté competitivo.

El único que no lo consultó con ella es Axel (Kicillof), pese a que ella lo preparó toda la vida para que fuera candidato". Esta falta de diálogo con Kicillof genera malestar y ha hecho que un sector del peronismo empiece a ver con buenos ojos la idea de eliminar las PASO. Ese escenario dejaría la definición de las candidaturas en manos del Congreso del PJ o en una interna controlada por la estructura partidaria que hoy hegemoniza Cristina.

En ese contexto, Cristina tendría todas las herramientas para definir sin necesidad de negociar con Kicillof o enfrentarlo en una primaria obligatoria. Según analizan en el kirchnerismo, Kicillof carece de los números para ganar en el congreso partidario, y creen que podrían derrotarlo en una interna cerrada, es decir, con el voto solo de los afiliados, lo que reforzaría el poder de los aparatos





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