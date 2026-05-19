Cristina Kirchner ordena actividades en San José 1111 para alentar a su líder privado y evitar aislamiento

La presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, aprobó la coordinación de actividades en uno de los anfiteatros tradicionalmente utilizados por el kirchnerismo en el Parque Lezama, con el objetivo de alentar a su líder privado y evitar su aislamiento político y afectivo. Las actividades en San José 1111 tendrán un carácter simbólico y objetivo rotativo, con el objetivo de convertir el lugar en un espacio de referencia política y cultural.

Según pudo saberde fuentes partidarias, la presidenta del PJ nacional avaló en las últimas horas la coordinación de actividades alineadas con la consigna en el Parque Lezama , en el anfiteatro que suele utilizar el kirchnerismo y que en alguna oportunidad le arrebató La Libertad Avanza.

Bajo la batuta del formoseñode la sede de Matheu 130, el partido que preside Cristina Kirchner le otorga más relevancia a sus actividades para alentar a su conductora privada de su libertad. Por ahora, no parece ni siquiera cerca de discutir candidaturas de cara a 2027.

Sin embargo, dirigentes que integran la conducción partidaria -entre ellos- se dieron cita en la sede nacional del PJ para planificar las concentraciones de distintos sectores internos en las inmediaciones de San José 1111, con espíritu rotativo. Se trata de un nuevo desafío del kirchnerismo al tribunal que monitorea la prisión domiciliaria de la expresidenta, porque las agrupaciones buscarán sostener unacerca de Cristina para «evitar su aislamiento político y afectivo», indicaron las fuentes consultadas.

Habrá grupos de estudiantes, jubilados, organismos de derechos humanos y movimientos sociales, entre otros. LaMaarlo instalaciones para realizar actos culturales, debates y acciones militantes. Las actividades ya comenzaron el lunes 11, cuando una escuela de psicología socialderealizó una clase pública sobre subjetividad, violencia política y democracia. El martes pasaron columnas de la, el miércoles hubo una clase pública sobre la «mafia judicial», el jueves se hizo una intervención histórica y el viernes llegaron vecinos y artistas desde





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