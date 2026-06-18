Cristina Fernández de Kirchner recurre restricciones en su prisión domiciliaria argumentando falta de sustento

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso legal para revertir las restricciones en su régimen de prisión domiciliaria, afirmando que la limitación a las visitas carece de base empírica y que no hay quejas de vecinos. Su defensa destacó su conducta irreprochable y la severidad desproporcionada comparada con otros casos.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha presentado un recurso legal para desafiar las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria . En el documento presentado ante la Justicia , su defensa argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento empírico, ya que no existen quejas formales de vecinos del edificio donde reside.

Según los abogados, el argumento central del juez, que buscaba preservar la tranquilidad del barrio, no se sostiene porque no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia. La defensa destacó la conducta irreprochable de la expresidenta durante el primer año de detención domiciliaria y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado.

Los letrados también citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que la prisión domiciliaria es de carácter excepcional, y sostienen que las condiciones impuestas revisten una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria. Por otro lado, la Justicia había ratificado previamente la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, pero resolvió mantenerla con ciertas condiciones.

Según la resolución, los reportes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) constataron una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención.

El monitoreo se realiza mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda. A pesar de ello, se mantienen las salidas previamente autorizadas para el juicio por la causa Cuadernos. Este recurso busca revertir dicha resolución y obtener una flexibilización de las condiciones de su detención domiciliaria, argumentando que las restricciones actuales son desproporcionadas y carecen de base en hechos concretos que justifiquen un trato más estricto





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