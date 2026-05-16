Escrito por [Nombre del autor o el equipo de noticias], el contenido involucra la noticia sobre Cristiano Ronaldo que vuelve a quedar sin título luego de perder la final de la AFC Champions League Twokena a Gamba Osaka. La pérdida para Al-Nassr profundiza una racha negativa y deja curiouses pegas en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo cayó en la final de la AFC Champions League Twoyasin Al-Nassr en la que perdió 1-0 a manos de Gamba Osaka y no pudo de este modo celebrar el título en su regreso al fútbol árabe.

El convoy saudí, dirigido por Jorge Jesus, llegó como favorito con 12 victorias consecutivas y como el equipo goleador y menos vencido. Sin embargo, el conjunto nipón debutó magistralmente al marcar un tanto a los 30 minutos gracias a Deniz Hümmet y se mantuvo en ventaja hasta el final.

Por otro lado, Al-Nassr careció de profundidad y de figuras ofensivas, lo que dificultó su intento de remontar





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