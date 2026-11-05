Cristiano Ronaldo renuncia a la selección de Portugal y la FPF exige homenaje

La Federación Portuguesa de Fútbol reacciona tras la renuncia de Cristiano Ronaldo, afirmando que no permitirá su retiro sin un homenaje oficial al eterno capitán.

Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retirada definitiva de la Selección Nacional de Portugal, marcando el fin de una era legendaria en el fútbol internacional. La noticia se hizo pública este jueves, coincidiendo con el cierre de la Fase de Grupos del certamen europeo, lo que subraya la importancia estratégica del momento elegido para la comunicación.

Conflicto con Jorge Jesus

Ronaldo tomó esta decisión tras enterarse de que figuraba en la próxima lista convocada por el entrenador Jorge Jesus. Según informaron medios locales, la estrella portuguesa anticipó su comunicado porque ya había sido comunicada previamente su ausencia ante Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Esta acción directa busca controlar la narrativa antes de que se confirmen los detalles tácticos oficiales.

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Origen de la ruptura

El origen de esta separación se remonta al partido contra Noruega, donde Ronaldo permaneció treinta minutos calentando sin ingresar al campo, pese a que el técnico le había indicado que sería tenido en cuenta. Desde la mañana del 30 de septiembre, no existe diálogo entre ambos, agravado por la negativa de Jesus a disculparse públicamente durante la conferencia posterior al encuentro.

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Reacción institucional

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado expresando su profundo agradecimiento al eterno capitán, reconociéndolo como un líder inspirador y símbolo del espíritu nacional. El organismo elogió públicamente su trayectoria marcada por doscientos treinta y cuatro partidos y ciento cuarenta y seis goles, destacando que su legado trasciende las líneas del terreno de juego.

Homenaje obligatorio

Ante la renuncia unilateral de su máxima estrella, la entidad directiva declaró que se niega a permitir que esta despedida tenga lugar sin el debido homenaje. La Federación manifiesta su firme deseo de organizar, planificar y colaborar activamente en un evento que permita a los hinchas y al país celebrar al jugador que tanto ha aportado al deporte nacional.