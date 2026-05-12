Cristiano Ronaldo no pudo estamparse campeón en Arabia Saudita

El equipo del portugués, El Al-Nassr, no pudo lograr el título en su estreno en Arabia Saudita, al empatar 1-1 frente a Al Hilal en el 32º partido de la Liga Profesional Saudí, con Cristiano Ronaldo en el once titular, y tuvo que esperar para asegurar el triunfo.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón por un insólito gol en contra de su arquero en el descuento. El equipo del portugués empató 1-1 como local frente a Al Hilal por un increíble error del brasileño Bento.

Su rival se mantuvo a cinco puntos y con dos partidos por delante. Al líder solo le queda un encuentro y si lo gana se consagrará. y Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón por primera vez en Arabia Saudita. El equipo del portugués empató 1-1 como local y deberá esperar para asegurar el título. Los dirigidos por Jorge Jesúsy tienen un solo encuentro por delante, mientras que al perseguidor le quedan dos





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