Cristiano Ronaldo marca su gol 970 y se acerca al récord de los 1000 tantos antes del Mundial 2026

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol. Con su gol 970, el portugués se acerca al récord de los 1000 goles y lidera al Al Nassr en la Saudí Pro League, mientras se prepara para su sexta participación en un Mundial.

Apenas 43 días nos separan del inicio del Mundial 2026 , pero Cristiano Ronaldo parece no sentir el paso del tiempo. Con 41 años, el delantero portugués sigue agigantando su leyenda y quedó a un paso de conquistar su primera liga en Arabia Saudita.

En el último triunfo de Al Nassr sobre Al Ahli, el nacido en Madeira anotó el gol número 970 de su carrera profesional, quedando a solo 30 gritos de la cifra histórica de los mil tantos, un objetivo que hasta hace poco tiempo parecía inalcanzable. El encuentro, que terminó de liquidarse gracias a una anotación del francés Kingsley Coman, consolidó al equipo dirigido por Jorge Jesus en lo más alto de la Saudí Pro League.

Actualmente, el conjunto del 'Bicho' mantiene una ventaja de ocho puntos sobre su escolta, Al Hilal, aunque este último cuenta con un partido menos en el calendario. Con solo cuatro jornadas por delante en el torneo doméstico, el Al Nassr deberá enfrentar un exigente cierre de temporada contra Al Qadisiya, Al Shabab, el propio Al Hilal y finalmente Damac. Cristiano Ronaldo marcó su gol 970 y llega con todo al Mundial 2026.

Este sprint final en Medio Oriente no solo definirá la suerte de Cristiano en la liga local, sino que también servirá como la plataforma definitiva para su sexta participación mundialista. Además del campeonato local, el calendario le depara un desafío internacional de fuste: antes de la última fecha del torneo, el Al Nassr disputará la final de la Copa AFC contra el Gamba Osaka de Japón.

De esta manera, Ronaldo busca llegar a la cita máxima de Estados Unidos, México y Canadá (la última en su exitosa carrera) con el impulso de sus primeros trofeos en tierras árabes y con la mira puesta en el récord histórico de goleo mundial. La temporada de Ronaldo en Arabia Saudita ha sido un espectáculo de consistencia y liderazgo.

A pesar de su edad, el portugués sigue siendo un referente en el campo, demostrando una capacidad de adaptación y un estado físico envidiable. Su influencia no solo se limita a los goles, sino también a su capacidad para motivar a sus compañeros y elevar el nivel del equipo. Con Al Nassr en la cima de la liga y a punto de disputar una final continental, Ronaldo está demostrando que su ambición no tiene límites.

Su objetivo de alcanzar los 1000 goles es un testimonio de su dedicación y pasión por el fútbol. Mientras el mundo del deporte se prepara para el Mundial 2026, Ronaldo sigue escribiendo su historia, consolidándose como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su legado no solo se mide en trofeos, sino en su capacidad para inspirar a generaciones futuras de futbolistas





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Mundial 2026 Al Nassr Saudí Pro League Récord De Goles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Etcheverry eliminado del Masters 1000 de Madrid por Arthur FilsEl tenista argentino Tomás Martín Etcheverry perdió ante el francés Arthur Fils en octavos de final del Masters 1000 de Madrid, a pesar de haber logrado su mejor actuación en el torneo. El partido finalizó con un marcador de 6-3 y 6-4 a favor de Fils.

Read more »

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx y se despidió del Masters 1000 de MadridEl último argentino en los singles cayó en sets corridos en los octavos de final en la Caja Mágica

Read more »

El ataque de furia de Cerúndolo en su eliminación en el Masters 1000 de MadridEl argentino cayó por 7-6 (8) y 6-2 con el belga Alexander Blockx, 69 del 'ranking' ATP, y se despidió del certamen en los octavos de final.

Read more »

Agenda de TV del miércoles: Atlético - Arsenal, Libertadores y Sudamericana y Masters 1000 de MadridFútbol internacional, tenis, básquetbol y rugby en la programación deportiva de la jornada, disponible en televisión e internet

Read more »

Cristiano Ronaldo: otro gol, cerca de los 1000 y de ser campeón en Arabia SauditaEl portugues convirtió para darle un nuevo triunfo al Al Nassr que está muy cerca de ganar la liga por primera vez en su historia.

Read more »

Cristiano Ronaldo marcó un nuevo gol, dio otro paso hacia los mil y acercó a Al Nassr al títuloEl astro portugués convirtió en el triunfo por 2-0 frente al Al Ahli: llegó a su tanto número 970 en toda su carrera.

Read more »