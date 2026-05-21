Cristiano Ronaldo, héroe del Al Nassr: doblete, llanto y título en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo anotó dos goles en la final de la liga de Arabia Saudita, llevando a su equipo, Al Nassr, a su primer título en la liga. El astro portugués, de 41 años, se mostró emocionado tras el triunfo y se acerca a los 1000 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo anotó dos goles en el triunfo por 4-1 de Al Nassr sobre Damac en la final de la liga de Arabia Saudita . El astro portugués, de 41 años, se mostró emocionado tras el título , que marca su primer trofeo en Arabia Saudita .

Ronaldo, que encabeza la lista de la Selección de Portugal para el Mundial 2026, llegó a 973 goles en su carrera y se acerca a los 1000, un objetivo que busca alcanzar en la recta final de su carrera. El delantero portugués, multicampeón en Manchester United y Real Madrid, sumó otro trofeo a su impresionante colección de logros. El triunfo de Al Nassr le permitió al equipo de Jorge Jesús conquistar el torneo doméstico





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