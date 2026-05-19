Cristian Selva, co-fundador de Selva, colabora con Lady Gaga para su presentación en Apple Music

El artista Cristian Selva, co-fundador y co-creador de la marca Selva, ha colaborado con Lady Gaga para su presentación de "Mayhem Requiem" en Apple Music. Durante el proceso de creación y traslado de las piezas, Selva contactó personalmente a Huygens, el estilista de la artista, para participar en un proyecto.

El artista Cristian Selva , co-fundador y co-creador de la marca Selva, ha colaborado con Lady Gaga para su presentación de " Mayhem Requiem " en Apple Music .

Durante el proceso de creación y traslado de las piezas, Selva contactó personalmente a Huygens, el estilista de la artista, para participar en un proyecto. Lady Gaga usó dos looks de Selva durante el concierto y en la portada oficial del disco grabado en vivo.

Además, la colaboración con Lady Gaga ha permitido a Selva desarrollar otras colecciones y expandir su marca





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