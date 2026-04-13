Cristian Romero, en duda para el Mundial: Lesión en el ligamento colateral

El defensor argentino Cristian Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla y su participación en el Mundial está en riesgo. El tiempo estimado de recuperación es de seis a ocho semanas.

Las últimas noticias revelan que Cristian Romero , defensor argentino y pieza clave en la reciente conquista de la Copa del Mundo, sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla. Esta lesión , confirmada tras exhaustivos estudios médicos, podría mantener al jugador fuera de las canchas por un período estimado entre seis y ocho semanas. Esta situación genera una considerable preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina , encabezado por Lionel Scaloni, ya que pone en duda la participación de Romero en el próximo Mundial. El defensor se lesionó durante el partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur, su club, y el Sunderland, en un desafortunado choque con su propio portero. El incidente, aunque inicialmente pareció una acción fortuita del juego, rápidamente despertó las alarmas cuando Romero se tomó la rodilla con un gesto de evidente dolor e incomodidad, visiblemente afectado por lo que acababa de suceder. La preocupación se extendió rápidamente entre los aficionados argentinos, que comenzaron a especular sobre la gravedad de la lesión y su impacto en las aspiraciones de Argentina en el torneo más importante del fútbol mundial.

La lesión se produjo en un momento crucial de la temporada, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, lo que agrega un factor de incertidumbre significativo a la planificación de Scaloni y su equipo. La inestabilidad en la rodilla derecha obligó a Romero a abandonar el campo de juego entre lágrimas, un hecho que intensificó la tensión y la ansiedad entre los seguidores de la albiceleste. Tras el encuentro, y a pesar de la cautela inicial, la preocupación se acentuó aún más con la difusión de un video en redes sociales que mostraba el momento exacto del choque y la posterior lesión. En la grabación, capturada con un acercamiento detallado, se aprecia cómo la pierna de Romero se flexiona de manera antinatural, sometiendo sus ligamentos a una tensión extrema y, por consiguiente, un alto riesgo de lesión grave. La forma en que se produjo el impacto y la reacción inmediata del jugador sugieren que la lesión podría haber sido más grave de lo inicialmente pensado. Sin embargo, los estudios realizados descartaron una lesión más severa, aunque sí se confirmó el daño en el ligamento colateral.

Esta noticia llega en un momento crucial, donde la definición de la lista de convocados para la Copa del Mundo es inminente. La evolución de la lesión de Romero será clave para determinar su posible participación en el torneo. Aunque los plazos de recuperación sugieren que llegaría “con lo justo”, el cuerpo médico de la Selección Argentina y el propio Scaloni se mantienen optimistas, y seguirán de cerca la evolución del defensor. El objetivo es que Romero se recupere completamente y pueda estar disponible para disputar el Mundial, aunque sea en las últimas etapas. El equipo médico del Tottenham y el de la Selección Argentina están trabajando en conjunto para diseñar un plan de recuperación que permita a Romero regresar a las canchas lo antes posible y en las mejores condiciones. La experiencia y liderazgo del Cuti Romero son fundamentales para el esquema táctico de Scaloni, por lo que su presencia en el Mundial es una prioridad. Los aficionados argentinos, mientras tanto, cruzan los dedos y esperan una pronta y exitosa recuperación del defensor, soñando con verlo liderando la defensa en la búsqueda de un nuevo título mundial. La incertidumbre sobre su estado físico, sin embargo, persiste, y la atención se centra ahora en el proceso de rehabilitación y en la evolución de su rodilla en las próximas semanas.





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