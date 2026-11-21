La Justicia argentina condenó a Cristian 'Pity' Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el asesinato de Cristian Díaz en 2018. La defensa anuncia recursos.

El músico y compositor argentino Cristian 'Pity' Álvarez tuvo conocimiento este viernes de la resolución judicial que lo condena a doce años de prisión domiciliaria. Este castigo penal recae sobre él por la responsabilidad en el asesinato de Cristian Díaz, un delito cometido en el año dos mil dieciocho en el barrio Samoré de la localidad de Villa Lugano. La notificación fue recibida por el intérprete de manera tranquila, acompañado de su representante legal.

Reacción del artista y su defensa legal

Tras recibir la noticia, el músico le entregó a su abogado Sebastián Queijeiro una nota manuscrita que contenía únicamente una frase breve y concisa. El letrado confirmó que su cliente acogió la decisión de la justicia con una actitud pacífica, sin mostrar signos de alteración emocional inmediata. No obstante, Queijeiro expresó su preocupación por cómo esta condena podría afectar la estabilidad psicológica de su representado. El abogado destacó que Álvarez atraviesa actualmente un proceso estricto de abstinencia a sustancias.

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La defensa del artista ya tiene planificada su estrategia jurídica para impugnar la sentencia. Sebastián Queijeiro anticipó que continuará cuestionando la resolución dictada por los jueces. El equipo legal insiste firmemente en la presentación de un planteo de nulidad del proceso. Además, mantendrán como eje central de su argumentación el principio de legítima defensa, sosteniendo que las acciones de Álvarez se enmarcaron en la protección de su integridad.

Internación psiquiátrica y salud mental

Antes de comenzar a cumplir cualquier etapa de la condena impuesta, el músico no iniciará el servicio de prisión domiciliaria inmediatamente. La Justicia ha dispuesto que se respete su estado actual de internación involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar. Esta medida de protección y tratamiento inició el veintidós de septiembre con una duración inicial de noventa días.

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Los profesionales de la salud mental que evaluaron al artista determinaron que存在 un riesgo significativo tanto para su propia seguridad como para la de terceros. En el mes de febrero del año próximo se llevará a cabo una pericia especializada. Este estudio tiene como objetivo fundamental determinar la capacidad jurídica del acusado y será clave para decidir si la internación debe prolongarse más allá del plazo inicialmente establecido.

Se ha informado que el músico será trasladado a otro centro de salud. Esta medida fue solicitada por la institución donde se encuentra actualmente debido a filtraciones de consumo detectadas. Queijeiro señaló que el artista convive desde hace años con problemas de salud mental y consumo de sustancias. La búsqueda de un nuevo establecimiento busca garantizar que Álvarez esté más cómodo y pueda continuar con su tratamiento integral.

Detalles del homicidio en dos mil dieciocho

El hecho criminoso ocurrió el doce de julio de dos mil dieciocho en el barrio Samoré de Villa Lugano. La acusación sostiene que el músico mató a Cristian Díaz disparándole cuatro veces tras una discusión acalorada. Ambos individuos se conocían previamente y arrastraban un conflicto personal de larga data que había escalado con el tiempo.

Uno de los antecedentes de esta enemistad se remonta a un viaje realizado meses antes del crimen. Díaz había llevado al músico en un remís hasta la Villa 1-11-14 con el propósito de adquirir drogas. Durante ese trayecto, Álvarez denunció que personas desconocidas le sustrajeron pertenencias de una mochila. El músico responsabilizó directamente a su conocido por lo ocurrido en esa ocasión.

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El día del crimen, ambos se volvieron a encontrar en el barrio Samoré y surgieron las discusiones que culminaron en la tragedia. Según la reconstrucción de la fiscalía, el artista extrajo una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera. Primero disparó contra el rostro de la víctima y, cuando el hombre cayó al suelo, efectuó otros tres tiros adicionales. Cristian Díaz falleció en el lugar de los hechos.

Huida, captura y frase icónica

Inmediatamente después del ataque, el músico huyó junto a su pareja utilizando un vehículo Volkswagen Polo. Arrojaron el arma del crimen en una alcantarilla cercana para descartar cualquier evidencia física. Permaneció prófugo por más de veinticuatro horas, evitando a las fuerzas policiales.

El trece de julio, Álvarez se presentó voluntariamente en la comisía cincuenta y dos de Villa Lugano. En aquella oportunidad, reconoció ante las cámaras de noticias que había matado a Díaz. Pronunció una frase que ha quedado incorporada oficialmente en la causa judicial: "Lo maté porque era él o yo". Esta declaración resume la postura de la defensa sobre los motivos del crimen.