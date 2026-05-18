Cristian Cuti Romero confirma asistencia a la final del Torneo Apertura y su deseo de volver a Belgrano

El defensor de Tottenham y la Selección Argentina, Cristian Cuti Romero, confirmó su asistencia a la final del Torneo Apertura frente a River y expresó su deseo de volver a Belgrano. Además, anticipó que será un hincha más en el partido histórico.

El defensor de Tottenham y la Selección Argentina comentó un posteo del Pirata y anticipó que será un hincha más el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes .

Ningún hincha de Belgrano querrá perderse la gran final del Torneo Apertura frente a River del próximo domingo en el Mario Alberto Kempes.

Ni siquiera Cristian Cuti Romero, quien a través de sus redes sociales felicitó a la distancia al Pirata y confirmó que dirá presente en este partido histórico La fuerte reflexión de Zielinski tras la clasificación a la final de Belgrano: 'Fuimos en contra de un montón de cosas' El defensor campeón del mundo expresó su alegría en su cuenta de Instagram y comentó uno de los últimos posteos del club de sus amores, queuna recuperación a contrarreloj de su rodilla derecha para llegar en óptimas condiciones al Mundial Además del aviso para todo el pueblo pirata, también le mandó un mensaje a Luis Artime, ídolo y presidente de Belgrano. , expresó Luifa en las afueras del Estadio Diego Armando Maradona. Consultado sobre si tiene entradas, aseguró que será un fanático más





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