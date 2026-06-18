Cristian Chivu renueva con el Inter hasta 2027 tras un doblete histórico

El técnico rumano amplía su contrato con el Inter de Milán después de ganar la Serie A y la Copa Italia en su primera temporada completa, logrando marcas históricas y superando rumores sobre su relación con Lautaro Martínez.

Cristian Chivu , el técnico rumano del Inter de Milán, ha firmado una renovación de contrato con el club hasta 2027, después de una temporada 2023/2024 exitosa en la que condujo al equipo a un doblete histórico: la Serie A y la Copa Italia .

Su gestión, que incluyó 58 partidos dirigidos, ha sido reconocida con logros significativos. Chivu se convirtió en apenas el quinto entrenador del Inter en ganar la Serie A durante su primera temporada, uniéndose a una lista selecta de técnicos que han logrado tal hazaña.

Además, alcanzó otra marca histórica al convertirse en el segundo entrenador capaz de ganar la Serie A tanto con el primer equipo como con el conjunto Primavera (juvenil) del Inter, después de haber obtenido el título juvenil en 2022. Estos títulos no solo representan éxito deportivo, sino que también han impulsado su valor dentro del club, reflejado en una mejora salarial que elevará sus ingresos a casi tres millones de euros netos por temporada.

La renovación se produce tras superar rumores sobre una supuesta mala relación con el capitán Lautaro Martínez. Durante la temporada circularon versiones sobre diferencias entre el entrenador y el delantero argentino, pero tanto el cuerpo técnico como el plantel las desmintieron. De hecho, tras la conquista de la Copa Italia, Martínez fue uno de los principales defensores del trabajo de Chivu, destacando la cohesión del equipo.

El entrenador, que ya tenía una historia dentro del club antes de asumir como primer técnico, ha consolidado su legado con estos logros, reforzando su posición y la confianza del Inter en su proyecto a largo plazo. Su trayectoria, marcada por la superación y el éxito, ahora se mira con optimismo de cara a los próximos desafíos, tanto en el plano nacional como internacional, mientras el club busca mantener la competitividad en Europa.

La continuidad de Chivu es vista como un pilar para el futuro inmediato, con la expectativa de seguir cosechando trofeos y desarrollando un estilo de juego reconocible que ha devuelto la ilusión a los hinchas nerazzurri





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristian Chivu Inter De Milán Serie A Copa Italia Renovación Contrato Lautaro Martínez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El dólar enfrenta desafíos cambiarios para 2027: análisis de reservas y expectativas del mercadoResumen: Un informe de Fundación Capital pronóstica que si bien 2026 cerrará sin grandes tensiones cambiarias, 2027 presentará un panorama más complejo para el dólar en Argentina. El Banco Central acumula reservas por encima de la meta acordada con el FMI, pero alertan sobre la necesidad de cumplir con compromisos de deuda y definir políticas cambiarias y financieras. El mercado monitorea la liquidación del agro y el ritmo de acumulación de reservas.

Read more »

Perspectivas de Argentina hacia las elecciones de 2027: estabilidad, crédito y confianza inversionistaAnálisis de los informes de bancos internacionales sobre la situación económica argentina, centrándose en la mejora de la calificación soberana, el boom exportador y los desafíos para sostener la estabilidad hasta las elecciones de 2027 y captar los beneficios esperados por los inversores.

Read more »

Reconfiguración política en Argentina: Bullrich gana influencia y el oficialismo redefine su estrategia electoral hacia 2027El Gobierno argentino enfrenta una reconfiguración interna tras la crisis del jefe de Gabinete. Patricia Bullrich fortalece su posición como posible candidata a vicepresidenta, mientras se Reevalúan alianzas y se diluye el plan inicial de Karina Milei. La senadora demuestra autonomía y proyecta su capital político más allá de 2025.

Read more »

La Universidad de Buenos Aires se mantiene en el puesto 84 del ranking QS 2027La Universidad de Buenos Aires se mantuvo en el puesto 84 del ranking QS 2027, a pesar de registrar retrocesos en indicadores relacionados con la producción científica internacional.

Read more »