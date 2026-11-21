El ex delantero del Xeneize analiza el momento de Lucas Flores, destacado por su selección y su adaptación en Boca Juniors, previo al duelo decisivo.

Lucas Flores enfrenta uno de los momentos más críticos de su incipiente carrera profesional mientras prepara el duelo decisivo por la Copa Sudamericana contra el Atletico Mineiro en Barranquilla. El juvenil de 19 años, quien ya ha vistido la camiseta de la Selección Argentina mayor, transita una fase de aprendizaje complejo dentro de la estructura del club de la Ribera.

La voz de un veterano en el Xeneize

Cristian Castro, apodado El Apache, fue el primer jugador que marcó la diferencia en la institución a una edad similar, debutando a los 17 años. El ex delantero analizó la situación actual del extremo, reconociendo que las presiones inherentes a jugar en este estadio son inmensas y transforman la vida personal de los adolescentes sin la debida contención.

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Castro enfatizó que el crecimiento acelerado de Flores es natural, pero que su meseta actual es un fenómeno común en el fútbol moderno. El ex jugador insistió en la necesidad de brindar apoyo constante al joven, destacando que el entorno de Boca es hostil incluso para figuras establecidas, lo que complica aún más el desarrollo de un talento tan joven.

Resonancias con el pasado y el presente

El ex jugador señaló que observa en el campo de juego de Flores características que le resultan profundamente familiares. Castro expresó su esperanza de que el joven aprenda a navegar en un mundo que no perdona los errores, buscando que consiga grandes logros con esta institución que él considera hermosa y llena de historia.

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Esta conexión emocional y profesional tiene antecedentes concretos en el rendimiento del equipo. El 12 de agosto, en el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana contra Deportivo Recoleta, Flores marcó su primer gol internacional. La jugada finalizó con un remate desde fuera del área que culminó en un triunfo por 3-1 para Boca.

La celebración de ese gol fue simbólica, ya que la festejó junto a Miguel Merentiel en el banderín de córner, un gesto que unió generaciones dentro del vestuario. Esta eficiencia ofensiva permitió al jugador sumar puntos clave en la fase previa, demostrando que su talento trasciende su corta edad.

Debut y consagración internacional

Flores debutó en Primera División bajo la dirección técnica de Mariano Herrón, entrando en la memoria colectiva al marcar el segundo gol en un triunfo por 2-0 contra Sarmiento. Este arranque meteórico lo llevó a firmar su primer contrato profesional en septiembre de 2024, consolidando su lugar en la plantilla fija del equipo.

El ritmo de ascenso se intensificó a principios de octubre cuando anotó dos goles en la victoria de Boca por 3-0 contra Union en el estadio La Bombonera. Inmediatamente después, menos de 24 horas posteriores a ese partido, fue convocado para el encuentro amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.

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Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, lo hizo ingresar en el segundo tiempo del duelo. Esta convocatoria rápida es un indicador del valor que se le atribuye al jugador a nivel nacional, aunque también expone al joven a un escrutinio mediático sin precedentes.

Desafíos y expectativas finales

Tras este comienzo explosivo, Flores atraviesa una etapa de irregularidad que requiere paciencia. Castro advirtió que el jugador todavía se siente liviano en el campo, pero instó a la hinchada a no subestimar su fortaleza física, asegurando que no debe ser intimidado por los adversarios en el duelo clave.

La final contra Atletico Mineiro en Barranquilla representa el escenario ideal para que el joven demuestre resiliencia. El club necesita que Flores encuentre estabilidad técnica y mental para sumar en la competencia continental más importante de América del Sur.

El apoyo de figuras experimentadas como Castro es fundamental para que el talento joven mantenga el enfoque. La gestión emocional de este momento definirá no solo el resultado del partido, sino también el futuro profesional de un jugador que ya ha demostrado capacidades excepcionales en las ligas amateur y juvenil.