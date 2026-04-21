Crisis terminal en la autopartista Clapp por el ajuste en Stellantis

La autopartista Clapp desvinculará a gran parte de su personal en Jeppener ante la reducción de turnos de producción en la automotriz Stellantis, agravando la crisis del sector autopartista nacional.

La crisis en el sector automotriz argentino ha alcanzado un punto crítico con el anuncio de la empresa autopartista Clapp, la cual ha iniciado un proceso de reducción masiva de su plantilla laboral en su planta ubicada en Jeppener, dentro del partido de Brandsen.

Esta decisión se fundamenta en la drástica desaceleración productiva que atraviesa la terminal de Stellantis en El Palomar, principal cliente de la firma y fabricante de modelos emblemáticos como el Peugeot 208, el 2008, la Partner y la Citroën Berlingo. La situación en Jeppener resulta particularmente simbólica debido al pasado industrial del predio, que funcionó bajo la órbita de Sevel, la empresa de la familia Macri, entre las décadas del ochenta y noventa. Hoy, la planta se encuentra en el centro de una tormenta económica marcada por la caída en la demanda local y la contracción en las exportaciones hacia mercados clave como el brasileño. El ajuste en Stellantis, que planea desprenderse de unos 400 trabajadores, actúa como un dominó que impacta directamente en su cadena de proveedores. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo intervino como mediador en diversas mesas de diálogo, logrando finalmente un esquema de retiros voluntarios con indemnización pactado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esta medida, aunque busca mitigar el impacto social inmediato, pone de manifiesto la fragilidad del tejido industrial argentino. La cámara de fabricantes de autopartes, AFAC, ha presentado datos alarmantes sobre el sector, destacando que el déficit comercial alcanzó los 9.043 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13,3 por ciento interanual en comparación con el ciclo anterior. Esta brecha se explica por la combinación de una caída interna y un incremento sostenido en la importación de piezas provenientes de Asia, que desplazan a la producción nacional de reposición. La gravedad de la coyuntura no se limita a Clapp, sino que se extiende a otras multinacionales del rubro que enfrentan escenarios de supervivencia comercial. Un ejemplo reciente y contundente es la advertencia lanzada por la firma alemana ZF Sachs, cuyos directivos expresaron su temor de que la industria local termine reducida a la mínima expresión si no se modifica el rumbo de la política comercial actual. La falta de integración local en los nuevos proyectos automotrices y el exceso de componentes importados han dejado a las fábricas argentinas en una posición de vulnerabilidad extrema. El sector autopartista, que históricamente ha sido un pilar de la generación de empleo calificado en el país, hoy se debate entre la necesidad de ajustar costos para sobrevivir y la urgencia de políticas públicas que protejan la producción local frente a un contexto de apertura externa indiscriminada y recesión del mercado automotor





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