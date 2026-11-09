Crisis sanitaria: Prepagas suben 499% y pierden 1,2M de afiliados en Argentina

Un informe del Instituto Argentina Grande revela la pérdida de 1,2 millones de afiliados a obras sociales entre 2023 y 2026, impulsada por la caída del empleo y el aumento del 499% en prepagas, colapsando el sistema público.

Un informe detallado del Instituto Argentina Grande (IAG) revela una profunda crisis en el acceso a la salud, señalando que entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, un total de 1.266.863 personas perdieron su afiliación a obras sociales, prepagas o mutuales. Este descenso masivo en la cobertura privada y de seguridad social ocurre durante la gestión del presidente Javier Milei y está directamente vinculado a la drástica contracción del empleo formal y la erosión de la capacidad adquisitiva de los salarios en el país.

Impacto del empleo en la cobertura médica

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la proporción de la población que depende exclusivamente del sistema público de salud aumentó del 32% al 35,5% en este período. Nicolás Tereschuk, politólogo, docente de la UBA y FLACSO, y director del IAG, destaca que la contracción del mercado laboral es el factor central, ya que los despidos no solo generan pérdida de ingresos, sino que también extinguen la cobertura médica que se extendía a los grupos familiares de los trabajadores.

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El deterioro se percibe con mayor intensidad en sectores con dificultades laborales sostenidas. La Obra Social del Personal Civil de la Nación (OSPCN) registró una reducción del 26% en sus beneficiarios, mientras que Construir Salud (OSPeCon) perdió el 27,4% de su afiliados. Además, la obra social de los petroleros (OSPe) disminuyó un 6,2%, evidenciando cómo la caída del empleo bajo convenio colectivo, especialmente en Comercio, Construcción y administración estatal, afecta la protección social integral.

Disparidad en el costo de la medicina privada

La situación financiera de las familias se vio agravada por el aumento explosivo de los costos de la medicina privada, proceso facilitado por la desregulación implementada mediante el Decreto 70/23. Las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon un incremento del 499,7% durante este tiempo, superando ampliamente la inflación general que se registró en un 344,4%. Esta disparidad profundizó las dificultades para sostener los planes de salud, dado que los ingresos laborales no pudieron seguir el ritmo de la suba de precios.

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La vulnerabilidad es particularmente crítica en los sectores más jóvenes de la población. En el segundo trimestre de 2026, el 48,1% de las personas de entre 15 y 29 años no contaba con obra social, prepaga ni mutual. Esta cifra alcanza el 46,4% entre los menores de 14 años, lo que indica que casi la mitad de la infancia y la juventud argentina carece de cualquier tipo de cobertura médica privada o institucional durante este periodo.

Fiscalización y retención de fondos públicos

Más allá de la pérdida de afiliados por desempleo, las obras sociales enfrentan problemas estructurales de costos operativos y controversias financieras con el Estado. El documento del instituto no consideró inicialmente un factor adicional relevante: la retención sistemática de los fondos descontados a los afiliados por parte del gobierno, una medida que ha sido reclamada repetidamente por la Confederación General del Trabajo (CGT) y comunicada en los últimos días.

Esta tensión entre la reducción de ingresos para las obras sociales y los pagos retenidos añade complejidad a la sostenibilidad de estos entes. La falta de actualización de estos datos por parte del Instituto Argentina Grande advierte sobre un escenario donde las instituciones de salud pública podrían verse desbordadas, ya que cada persona que abandona el sistema privado o de seguridad social transfiere su demanda de atención directa a los hospitales y centros públicos.

Proyección de colapso del sistema público

El IAG advierte que la tendencia actual amenaza con colapsar el sistema de salud pública si no se toman medidas correctivas. El crecimiento de la demanda sobre hospitales y centros de atención estatales, derivado del abandono progresivo de la cobertura social, implica un riesgo concreto para la calidad y accesibilidad de la atención médica para los sectores más desfavorecidos.

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El aumento del 35,5% en la dependencia exclusiva del sistema público representa un desafío de gestión y financiamiento sin precedentes. La combinación de la caída del empleo formal, la hiperinflación en los seguros privados y las retenciones gubernamentales ha creado un contexto donde la protección sanitaria se convierte en un lujo inaccesible para millones de argentinos, dejando al Estado como la única red de contención disponible para la mayoría de la población.