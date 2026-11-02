Crisis Salarial en Pauny: Deuda Millonaria y Conflicto Social en Las Varillas

La fábrica de tractores Pauny enfrenta una severa crisis de liquidación de sueldos en Las Varillas. La deuda de $32.000 millones y la baja producción generan tensión social y económica en la ciudad cordobesa.

La ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba, atraviesa un momento de profunda inestabilidad social y económica debido a la parálisis operativa de la histórica fábrica de tractores Pauny. El conflicto, que trasciende las paredes de la planta industrial, ha derivado en una crisis laboral severa tras la finalización de una audiencia laboral este lunes sin acuerdo entre la gerencia y los trabajadores. Los operarios acumulan tres quincenas sin recibir compensación alguna, lo que ha desatado una ola de reclamos que ha afectado la convivencia en la localidad.

Conflictos Laborales y Protestas en la Comunidad

La tensión durante la audiencia llegó a puntos críticos con insultos y lanzamiento de agua hacia los empresarios presentes. Este enfrentamiento derivó en acciones de protesta contra las viviendas de los dueños, incluyendo pintadas agresivas en portones y calzadas. El malestar de los empleados ha trascendido el ámbito laboral para convertirse en un problema comunitario que abarca a toda la población de Las Varillas.

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La situación financiera de la empresa refleja una gravedad extrema, con una deuda total aproximada de $32.000 millones. La mayor parte de este pasivo corresponde a obligaciones bancarias que rondan los $30.800 millones, donde el Banco Nación es el principal acreedor. Se le adeudan a dicha entidad más de 20 mil millones de pesos, y la deuda ya se encuentra en categoría 2, lo que indica un alto nivel de riesgo financiero.

Además de las obligaciones bancarias, la cooperativa eléctrica de Las Varillas tiene una deuda superior a los 500 mil dólares, con un riesgo inminente de corte de suministro. Esta presión financiera se suma a la caída vertiginosa en la producción de tractores, que ha pasado de fabricar entre 180 y 200 unidades mensuales en sus mejores años, a apenas 24 tractores patentados en septiembre de 2026 según registros de ACARA.

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Iniciativas Solidarias ante la Emergencia Social

Ante la falta de respuestas concretas por parte de la gerencia, la comunidad ha organizado una colecta bajo la consigna Las Varillas abraza a las más de 400 familias trabajadoras de Pauny. Vecinos de la localidad han habilitado un garaje particular para recibir alimentos no perecederos, leche, artículos de higiene y pañales, buscando aliviar la situación de hogares que no pueden esperar la resolución del conflicto.

La iniciativa solidaria expone la dimensión humana de la crisis industrial, donde detrás de cada operario hay necesidades básicas insatisfechas. Los trabajadores deben afrontar gastos en alimentación, alquiler, servicios, transporte y educación, mientras que la empresa afirma no contar con liquidez. Esta desconexión entre la realidad familiar de los empleados y la situación económica declarada por la fábrica ha profundizado el descontento en la región.

Impacto en la Cadena Productiva Metalúrgica

El retroceso en las ventas de Pauny, con un acumulado anual de 316 unidades y una caída del 28% respecto de 2025, amenaza la sostenibilidad de toda la cadena productiva. La empresa sostiene una red de entre 30 y 40 pequeñas industrias locales que producen componentes para sus tractores, poniendo en riesgo el empleo indirecto generado por esta actividad metalúrgica tradicional.