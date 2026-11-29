Organizaciones denuncian la desigual aplicación de la ley de drogas en CABA. La 17. Marcha exige fin a las detenciones selectivas en zonas vulnerables.

Este sábado se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires la decimoséptima edición de la Marcha Nacional del Cannabis, un evento central en la lucha contra la penalización del consumo recreativo de marihuana. La movilización adoptó la consigna Basta de personas presas por marihuana, señalando la urgencia de reformar las prácticas policiales que consideran el consumo una infracción penal grave. Este encuentro reafirma la postura de la sociedad civil frente a la inacción legislativa sobre la regulación integral del uso adulto.

Origen de la Coalición Cannábica Argentina

Federico Sinagra, integrante de la organización Cultivando Derechos y miembro de la coordinación de la Mesa de Organizaciones Cannábicas del Área Metropolitana de Buenos Aires, detalla cómo evolucionó esta resistencia social. La articulación entre más de veinte grupos y personas autoconvocadas se consolidó como respuesta a dos eventos detonantes específicos: la pandemia y la llegada de la administración de Javier Milei al poder nacional.

Also read Primavera Sound regresa a Buenos Aires con line-up paritario en Club Ciudad

La implementación del protocolo antirrepresivo liderado por Patricia Bullrich, en el contexto del gobierno nacional, generó una oleada de situaciones conflictivas que impulsaron a los actores sociales a cambiar su metodología de trabajo. Ante la percepción de mayor presión policial, estos grupos decidieron profundizar su proceso político interno y establecieron una reunión mensual fija para coordinar estrategias comunes y mantener la presión sobre las autoridades.

Marco Legal y su Aplicación Desigual

La realidad jurídica en Argentina presenta una dicotomía marcada entre avances regulatorios específicos y la vigencia de un régimen penal general obsoleto. La Ley 27.350, sancionada en 2017, reguló la investigación médica y científica para el uso medicinal, mientras que la Ley 27.669, aprobada en 2022, estableció el marco para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. Sin embargo, ninguna de estas normas modificó el Código Penal ni estableció una regulación clara para el consumo recreativo por parte de adultos.

Advertisement

Esta convivencia de normativas crea una tensión estructural que la Mesa de Organizaciones Cannábicas identifica como el principal problema actual. La desigual aplicación de la ley resulta evidente en las diferencias geográficas de la persecución policial. Mientras que en zonas rurales o barrios affluentas como Palermo la presencia de marihuana pasa desapercibida, en otras áreas se convierte en causante de detenciones sistemáticas.

Datos de la Persecución Policial en CABA

Los datos oficiales revelan una tendencia alarmante en la forma en que las fuerzas de seguridad abordan el delito menor de porte de cannabis. Según el Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal porteño, durante el último año se registraron ocho mil detenciones por infracción a la ley de drogas en la vía pública. De este total, un setenta y cinco por ciento corresponde exclusivamente a la tenencia o consumo de marihuana.

La distribución espacial de estas intervenciones refleja un patrón selectivo claro. La gran mayoría de las ocho mil detenciones, representando casi un setenta por ciento del total, se concentraron en la zona sur de la ciudad y en centros de trasbordo como las estaciones de Once, Constitución y Retiro. Este enfoque prioriza la vigilancia en barrios populares y puntos de acceso del transporte público.

Impacto en la Población Juvenil y Trabajadora

La naturaleza de estas detenciones afecta desproporcionadamente a un grupo demográfico específico: varones de mediana edad y jóvenes que utilizan este espacio urbano para consumir cannabis mientras se dirigen a sus trabajos. La estrategia policial, descrita por los activistas como el olfato policial, se basa en la portación de rostro como criterio principal para la identificación de sospechosos.

Advertisement

Esta dinámica convierte al espacio público en un territorio de hostigamiento sistemático para los sectores vulnerables. La abogada Victoria Vaca Paunero, especialista en cannabis y presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, subraya que la ley actual, la Ley 23.737 de Estupefacientes de 1989, sigue aplicándose de manera genérica sin considerar las particularidades del fenómeno social contemporáneo.

Visión Política y Futuro Electoral

La agenda de la Mesa de Organizaciones Cannábicas no se limita a la marcha anual, sino que busca influir en el debate político de cara al próximo año electoral. Los actores sociales exigen una transformación profunda que trascienda los ajustes menores del protocolo antirrepresivo. La propuesta central consiste en eliminar la figura del delito de porte para el consumo personal y despenalizar la tenencia en espacios privados.

La crítica a la política actual resalta que la persecución no tiene como objetivo proteger la salud pública, sino controlar a sectores específicos de la población. La coexistencia de marcos normativos distintos, con leyes medicinales avanzadas pero una represión penal vigorosa, se presenta como una contradicción injustificable que la comunidad organizada planea abordar con rigor técnico y presión social sostenida.