Crisis por Ascensos Diplomáticos: Acuerdos Inesperados y Tensiones en el Gobierno

La votación de ascensos de diplomáticos en el Senado revela un acuerdo entre libertarios y kirchnerismo, generando controversia y acusaciones entre los partidos políticos. La UCR y el PRO denuncian exclusión, mientras el peronismo se divide ante la situación.

La reciente votación en la Comisión de Acuerdos del Senado sobre los ascensos de 16 diplomáticos de carrera ha desencadenado una compleja crisis política . El proceso, que involucra cargos de embajador y ministro, se vio empañado por acusaciones cruzadas entre el Gobierno, la UCR y el PRO, quienes denunciaron un intento por parte de los libertarios de favorecer a un sector del peronismo en detrimento de otros.

La negociación estuvo marcada por filtraciones de listados y maniobras a través de grupos de WhatsApp, lo que obligó al oficialismo a ceder ante sus aliados e incluir nombres que inicialmente se consideraban excluidos. Sin embargo, esta dinámica reveló un inesperado acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo, generando tensiones dentro del peronismo, especialmente entre La Campora y el sector no K. Este pacto se materializó en la aprobación de figuras cercanas a Máximo Kirchner, como Santiago Villalba Paz, Director de Límites y Fronteras de la Cancillería, y Federico González Perini, embajador en Senegal.

La conformación de esta alianza estratégica dejó fuera a varios diplomáticos que habían sido propuestos por administraciones anteriores. Entre los afectados se encuentran María Jimena Rivero, exjefa de ceremonial durante los gobiernos de Alberto Fernández y Santiago Cafiero, Cecilia Meirovich, exfuncionaria de derechos humanos de la misma administración, y Pablo Deangelis, quien se desempeñaba en la embajada en Brasil durante la gestión de Daniel Scioli. La situación generó fuertes críticas y controversias, incluso dentro del propio peronismo.

Wado De Pedro, aunque manifestó su apoyo al proyecto presentado por el gobierno, reconoció la tensión existente con el PRO y los radicales, pero enfatizó que el mayor enojo se encontraba en el Partido Justicialista, que no avaló los acuerdos alcanzados. Algunos diplomáticos denunciaron que la lista de ascensos es la más politizada de la historia, destacando la inclusión de dos figuras vinculadas a La Campora y el resto a representantes de los libertarios.

Se acusó a Villalba Paz de haber 'entregado' a aquellos diplomáticos que no fueron aprobados para asegurar su propio ascenso. La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) ha seguido de cerca este proceso, expresando su preocupación por la falta de tratamiento de los ascensos y recordando la importancia de respetar el procedimiento establecido en la Ley 20.957 y su decreto reglamentario.

Si bien se han aprobado los ascensos de 16 diplomáticos, otros 16 permanecen en espera, sujetos a la aprobación en plenario y la posterior emisión de un decreto. Desde la Cancillería se intenta minimizar la importancia del acuerdo, argumentando que se trató de una ruptura que no llegó a concretarse entre el gobierno y sus aliados, y que el peronismo no tiene un peso significativo en las negociaciones.

La lista de diplomáticos rechazados incluye nombres como Diego Boriosi, Santiago Herrera y Cecilia Meirovich, mientras que entre los aprobados se destacan Estela Millicay Resquin, Jimena Schiaffino y Marcos Stancanelli. Este complejo entramado político y diplomático pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrenta el gobierno en su gestión de las relaciones internacionales y la designación de representantes en el exterior





La Política Online / 🏆 8. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diplomáticos Ascensos Senado Libertarios Kirchnerismo Peronismo Negociación Política Política Exterior APSEN Cancillería

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisis: las familias con ingresos medios se tienen que arreglar con menos de $30.000 por díaAsí lo revela el informe de una consultora privada, destacando que los hogares de menores ingresos disponen de alrededor de $7.900 diarios mientras el margen disponible ronda los $102.000 diarios para los de mayores ingresos.

Read more »

¿Cómo se sostiene el amor?: una conversación con Daniel Habif y Anyha RuizLas prácticas cotidianas, el autoconocimiento, los límites correctos y la capacidad de crear nuevos acuerdos permiten que podamos elegirnos desde un lugar mejor.

Read more »

Villarruel sigue con las recorridas en modo de campaña, ya se siente candidata y disfruta de la crisis de MileiLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

River busca asegurar el segundo puesto ante un Tucumán en crisisRiver Plate enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental con el objetivo de consolidar el segundo lugar en la tabla del Torneo Apertura, mientras que el Decano necesita desesperadamente sumar puntos para evitar el descenso.

Read more »

No hay crisis para el rubro motos que acaba de batir nuevo récord históricoLicenciada en Periodismo por la Universidad del Salvador y cuenta con más de 15 años de experiencia en medios. Su trayectoria está enfocada en la industria automotriz, con formación en terminales y cursos de actualización en economía e industria.

Read more »

Crisis sin fin del Gobierno: piden la detención de Manuel Adorni por presunto aprieteEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »