Crisis política para Manuel Adorni: Oposición pide interpelación por irregularidades patrimoniales

El jefe de Gabinete enfrenta fuertes cuestionamientos y pedidos de censura en el Congreso tras detectarse omisiones éticas en su declaración jurada y la falta de rendición de cuentas constitucional.

La situación política que rodea a Manuel Adorni , el actual jefe de Gabinete, se ha vuelto sumamente tensa en las últimas semanas, desencadenando una serie de reacciones coordinadas desde diversos sectores del arco político argentino.

La oposición, integrada por bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas y representantes de la izquierda, ha formalizado un pedido concreto para convocar a una sesión especial el próximo 23 de junio. El objetivo primordial de este encuentro sería tratar proyectos de interpelación y una posible moción de censura contra el funcionario, basándose en presuntas irregularidades en su gestión y en la falta de transparencia respecto a su situación patrimonial.

Esta movida legislativa busca obligar al ministro coordinador a brindar explicaciones detalladas sobre su desempeño y la veracidad de la información suministrada a las autoridades competentes, en un clima de creciente desconfianza institucional. El epicentro de la polémica reside en la presentación de la declaración jurada de Adorni, un documento que debería reflejar con exactitud los bienes y activos del funcionario.

Sin embargo, la revelación de omisiones significativas ha provocado que incluso aliados cercanos cuestionen su integridad. La senadora Patricia Bullrich ha sido tajante al calificar estos hechos como una omisión ética, subrayando que el gobierno debe mantener la moral como un eje central de su política de Estado. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no ha escatimado en críticas, describiendo el accionar del jefe de Gabinete como una vergüenza.

En este contexto, el partido PRO, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, ha emitido un comunicado donde advierte sobre el peligro de alimentar polémicas evitables que solo sirven para erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, sugiriendo que este tipo de episodios dañan la imagen general del proyecto gubernamental. La tensión se ha trasladado también a la arena jurídica y constitucional.

Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO en el Senado, ha invocado el artículo 101 de la Constitución Nacional para exigir que Adorni concurra a rendir cuentas, una obligación mensual que, según denuncian, ha sido ignorada por el funcionario. Se recuerda que la última vez que un jefe de Gabinete se presentó ante la Cámara alta fue en junio de 2025, lo que evidencia un vacío en la rendición de cuentas obligatoria.

Mientras que la vicepresidenta ha convocado a los jefes de bloque para presionar por la presencia del ministro, Adorni ha confirmado que finalmente asistirá al Senado en el mes de julio para presentar su informe de gestión, aunque para muchos sectores esta respuesta llega demasiado tarde y después de demasiadas evasivas. Desde el punto de vista de la oposición más dura, las acusaciones son aún más severas.

El diputado Maximiliano Ferraro ha tildado al funcionario de mentiroso, sugiriendo que Adorni podría estar protegiendo a terceras personas al ocultar información relevante en sus documentos oficiales. Paralelamente, la diputada Sabrina Selva ha vinculado este escándalo con el caso de la criptomoneda LIBRA, señalando que el hallazgo repentino de 500 mil dólares en criptoactivos, justificado como un simple error o un papel encontrado tardíamente, resulta inverosímil.

Para Selva y otros legisladores, no se trata de un error administrativo, sino de una estrategia deliberada de engaño que pone en duda la ética de toda la administración. Esta cadena de contradicciones entre lo declarado públicamente el pasado 29 de abril y los hechos revelados posteriormente coloca al jefe de Gabinete en una posición de extrema vulnerabilidad política, donde cada nueva revelación profundiza la crisis de credibilidad del Ejecutivo





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